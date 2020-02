U19 des VfL vor Pflichtaufgabe, U17 startet Aufholjagd

Die U19-Fußballer des VfL Wolfsburg haben in der A-Junioren-Bundesliga eine Pflichtaufgabe vor der Brust. Die Grün-Weißen empfangen den Chemnitzer FC. Die U17-Junioren des VfL beenden ihre Winterpause in der B-Junioren-Bundesliga in Halle. A-Junioren-Bundesliga: VfL Wolfsburg – Chemnitzer FC...