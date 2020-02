Historisch: Almas holt DM-Titel für den VfL Wolfsburg

Für ihn selbst kam’s schon „ein bisschen überraschend“, was sich da am Samstagabend in Leipzig zutrug, für den VfL Wolfsburg ist es hingegen nicht weniger als historisch: Deniz Almas, Topsprinter der Grün-Weißen, hat dem VfL den ersten deutschen Meister-Titel in einer Sprint-Disziplin seit 1989...