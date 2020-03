SSV Neuhaus: Mit Nervenstärke zum Klassenerhalt

Dem SSV Neuhaus steht ein nervenaufreibendes Match in der Tischtennis-Verbandsliga bevor. Am Samstag (16 Uhr) empfangen die Neuhäuser den TSV Heiligenrode zu einer sicherlich spannungsgeladenen Heimpartie. Nach einer holprigen Hinrunde läuft es in der Rückrunde im Großen und Ganzen sehr gut für die...