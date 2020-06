MTV Vorsfelde schließt Bock-Lücke mit Mbanefo

Ein Globetrotter soll den Unersetzbaren ersetzen: Der gebürtige Pole Paul Mbanefo wird der neue Kreisläufer des MTV Vorsfelde – und tritt damit in die Fußstapfen von Pascal Bock, der jüngst sein Karriereende verkündet hatte. Mbanefo kommt vom VfL Fredenbeck, der in der Nordsee-Staffel der Handball-Oberliga spielt.

Vergleiche mit MTV-Urgestein Bock werden die Vorsfelder nicht anstellen, zu groß sind die Errungenschaften des Ex-Kapitäns. Gut, dass der Neue am Kreis genug Gesprächsstoff bietet, um die Vergleichsdiskussion überflüssig erscheinen zu lassen. Mbanefo hat mit seinen erst 25 Jahren bereits in vier Ländern Handball gespielt. Sein Hintergrund ist multinational: Seine Mutter ist Polin, sein Vater Engländer – mit seiner Hannoveraner Freundin zieht er nun nach Niedersachsen.

Doch der Reihe nach: Das Handballspielen lernte Mbanefo in Polen, bei Klubs in Danzig und Gdynia. Einen Teil seiner Jugend verbrachte der 1,92 Meter-Mann in England. Zurück in Polen spielte sich Mbanefo sogar in den Dunstkreis der Nationalmannschaft. Zu Buche stehen Einsätze in den polnischen U16- und U18-Nationalauswahlen. Später zog es Mbanefo nach Norwegen zu Haugaland Handballklubb und nach Spanien zu Octavio de Vigo. Die erste Station in Deutschland war der HSV Hannover, in den vergangenen Spielzeiten war der 25-Jährige beim VfL Fredenbeck aktiv. In der zuletzt abgebrochenen Saison traf er im Schnitt drei Mal pro Partie.



Die Vorsfelder kontaktierten Mbanefo erstmals im Februar, fühlten damals bereits vor. Nun, nach dem Aus für Bock, musste der MTV handeln. Mbanefo ließ sich überzeugen, die Rahmenbedingungen stimmen. „Ich habe mir einige Videos der Jungs angesehen und denke, dass viel Potenzial in der Mannschaft steckt“, erklärt der Kreisläufer, der ab kommendem Sommer eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann beginnen möchte – am besten in Wolfsburg. Die Zusage steht noch aus, aber Mbanefo ist zuversichtlich. „Es sieht gut aus“, berichtet er.



In Vorsfelde ist man froh, so schnell Ersatz auf der wichtigen Kreisläufer-Position gefunden zu haben. Von den Qualitäten des Neuen sind die Verantwortlichen angetan. „Paul bringt körperlich beste Voraussetzungen mit und ist sowohl im Angriff als auch in der Abwehr eine echte Verstärkung“, so MTV-Teammanager André Frerichs.