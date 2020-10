Bezirksliga-Neuling Barnstorf fordert den Meister

Nach dem Abstieg 2018 sind die Fußballer des SV Barnstorf zurück in der Bezirksliga. Zum Saisonstart der Staffel 1 A geht es für den SV am Sonntag (14.30 Uhr) gegen den Meister der letzten Saison, die TSG Mörse. Diese durfte nur aufgrund zu weniger Spieler im Bereich der A- bis C-Jugend nicht in die Landesliga aufsteigen.

„Wir wollen den Schwung mitnehmen und die starke letzte Saison bestätigen, insbesondere hinsichtlich unseres guten Fußballs und des Offensivdrangs, den wir gezeigt haben“, betont Mörses Trainer Marco Ament. Jedoch sei die Gruppenphase im Bezirkspokal sehr kräftezehrend gewesen. „Es gibt die ersten müden Spieler, die ersten muskulären Verletzungen. Das muss man alles berücksichtigen“, findet Ament und erkennt darin einen Unterschied zu den vorherigen Spielzeiten. Ein tabellarisches Ziel gebe es bei der TSG indes nicht. „Wir sind kein Freund davon“, sagt Ament.

Anders sieht das (verständlicherweise) bei den Barnstorfer aus, die zum zweiten Mal in ihrer Geschichte Bezirksligist sind. 2017 war die Mannschaft schon einmal aufgestiegen, verabschiedete sich aber schon nach einer Spielzeit wieder in die Kreisliga. „Die Klasse zu halten, ist unser allererstes Ziel. Das wäre für uns eine gute Sache. Wir würden gern längerfristig in der Liga bleiben“, stellt SV-Trainer Vincenzo Gaetani klar.

Zu den Favoriten der Staffel 1 A gehört für ihn neben dem TSV Hillerse und dem TuS Neudorf-Platendorf auch die TSG Mörse. „Hillerse und Platendorf sind schon seit vielen Jahren in der Bezirksliga beziehungsweise vorher sogar in der Landesliga unterwegs – und Mörse ist der Vorjahresmeister“, begründet Gaetani seine Wahl. „Für uns ist es wichtig, direkt bei 100 Prozent zu sein. Die Jungs sind heiß und haben Lust, das sieht man im Training.“

Das Duell SVB gegen TSG gab es in dieser Spielzeit bereits zweimal im Bezirkspokal. In Mörse gab es ein Remis (1:1), das Heimspiel gewann Barnstorf mit 2:0. „Ich glaube, das 2:0 wurmt Mörse. Jetzt wird es ein anderes Spiel“, meint Gaetani. „Die beiden Spiele haben uns gezeigt, was uns erwartet und was wir abrufen müssen. So sind wir vorbereitet und wollen es besser machen als im Pokalspiel“, unterstreicht TSG-Coach Ament.