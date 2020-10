„Wundertüte“ VfB will sich weiterhin im Bezirk etablieren

Nach dem Aufstieg 2019 geht der VfB Fallersleben in seine zweite Saison in der Fußball-Bezirksliga. Die erste Spielzeit wurde allerdings Corona-bedingt abgebrochen. „Unser Ziel war es, uns in der Liga zu etablieren. Weil wir nur eine halbe Saison gespielt haben, ist das weiterhin das Ziel“, erklärt Lars Ebeling, Trainer des VfB.

„Es ist schwierig einzuordnen. Wir hoffen, nicht unten reinzurutschen und wollen im oberen Mittelfeld landen“, schiebt Ebeling nach. Die abgelaufene Saison hatten die Fallersleber auf Tabellenplatz 6 beendet. „Wir können gegen jede Mannschaft gut aussehen, sind aber irgendwo auch eine Wundertüte“, beschreibt Fallerslebens Übungsleiter das Potenzial seiner Elf. Als Favoriten in der Staffel 1 A mit zehn Teams sieht Ebeling den Vorjahresmeister TSG Mörse und den TSV Hillerse. Gegen den TSV geht es für sein Team direkt am ersten Spieltag, Anpfiff in Fallersleben ist am Sonntag um 15 Uhr. „Hillerse ist stark, ich erwarte eine ordentliche Truppe mit einem richtig guten Niveau“, sagt Ebeling und verweist auf die bisherigen Ergebnisse der Hillerser in dieser Spielzeit. Abseits vieler Testspielsiege sicherte sich die Mannschaft um Trainer „Charly“ Melaouah den Gruppensieg im Bezirkspokal – obwohl mit dem TSV Germania Lamme auch ein Landesligist mit von der Partie war. Ebeling: „Hillerse ist klarer Favorit. Aber wir haben nichts zu verlieren, bei uns ist im Moment alles möglich.“

tim