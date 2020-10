Zwengel: Nummer 3 ist plötzlich „MVP“

Von der Zuschauerrolle zu einer der Schlüsselfiguren: Binnen weniger Wochen ist Julian Zwengel vom Torhüter Nummer 3 zum Hoffnungsträger des MTV Vorsfelde geworden. Der 31-Jährige steht nach den Verletzungen der Stammkeeper Thomas Krüger und Nick Weber plötzlich im Mittelpunkt. Beim TV 1887 Stadtoldendorf wird Zwengel erneut das Tor der MTV-Handballer hüten.

Weniger Handball, mehr Familie – so sahen seine Wochenend-Pläne für den Herbst 2020 aus. Zwengel hatte sein Pensum schon in der Vorsaison reduziert, half im Oberliga-Team nur sporadisch aus. Als Nummer 3 hinter Krüger und Neuzugang Weber stünde er jedoch bereit, versicherte Zwengel Coach Daniel Heimann. Dass er so bald wieder ein Tor über die vollen 60 Minuten würde hüten müssen, damit hatte der Jurist in den Vorbereitungsmonaten aber nicht gerechnet.

Krüger und Weber fehlen – Zwengel vertritt sie stark

Nun trat genau der Fall ein. Ikone „Pille“ Krüger hatte sich bereits vor Wochen verletzt, wird erst Ende Oktober zurück erwartet. Zwengel entlastete schon beim Abschlusstest gegen Magdeburg II den neu gekommenen Top-Torwart Weber. So auch der Plan für den Saisonstart gegen die HSG Plesse-Hardenberg.

Minuten vor Spielbeginn aber der Schock: Weber zwickte der Oberschenkel. „Ich habe gleich gemerkt, dass das mehr als eine Zerrung ist“, berichtet er. Kurz darauf war klar, dass der 29-jährige ehemalige Zweitliga-Keeper nicht würde auflaufen können. Zwengel musste ran und machte seine Sache beim klaren 31:16 gegen die HSG so gut, dass Heimann ihn zum „MVP“, dem wichtigsten Spieler des Spiels, kürte. „Julian war überragend“, lobte auch Kapitän Marius Thiele.

Zwengel tritt auch gerne wieder zurück ins zweite Glied

Zwengel freut der Zuspruch. Doch der Torhüter gibt sich bescheiden. „Ich mache, wofür ich da bin: Ich springe in die Bresche, wenn es nötig ist.“ Gegen seinen Ex-Verein Plesse-Hardenberg stand er erstmals seit Jahren wieder ein ganzes Match lang im Tor. „Das war mal wieder sehr schön“, erklärt Zwengel. „Aber ich trete auch gerne wieder ins zweite Glied zurück.“

Wann das sein wird? Das ist noch offen. Noch ist der MTV, der in dieser Saison wieder das obere Tabellendrittel als Ziel anvisiert hat, angewiesen auf die Dienste Zwengels. Krüger wird frühestens im Heimspiel gegen den MTV Großenheidorn (24. Oktober) zurückkehren, aber noch nicht in Topform sein.

OP nicht ausgeschlossen – für Weber wär’s der „Worst Case“

Bei Weber ist die Prognose noch schwerer. Am Montag wurde festgestellt, dass sich der 1,94-Meter-Hüne einen Muskelteilabriss zugezogen hat. „Das bedeutet mindestens fünf, sechs Wochen Pause“, so Weber. Bei einem Spezialisten in Hannover soll nun geklärt werden, wie schlimm die Verletzung genau ist. „Auch eine OP ist nicht auszuschließen“, merkt Weber an. Das wäre der „Worst Case“.

Der aktuelle Regenerationsplan sieht so aus: Eine Woche Ruhe, dann leichtes Radfahren ohne Widerstand und in zwei bis drei Wochen Jogging. Für Weber eine Geduldsprobe. „Ich war nie ernsthaft verletzt, bin von der Art Rückschlägen immer verschont geblieben. Allenfalls mal eine Woche Auszeit habe ich nehmen müssen. Das ist eine neue Erfahrung für mich“, sagt der 29-Jährige. Eine, auf die er gerne verzichtet hätte.

TV 1887 Stadtoldendorf – MTV Vorsfelde, Samstag, 18 Uhr.