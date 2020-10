Erste Probe: VfL-Handballerinnen müssen an Fahrt aufnehmen

Wie schnell kann der VfL Wolfsburg Fahrt aufnehmen? Zum Oberliga-Saisonauftakt spielten die VfL-Handballerinnen wie mit angezogener Handbremse. Trotzdem gab es einen klaren Sieg. Bei der HSG Schaumburg-Nord wird den Wolfsburgerinnen nun aber mehr abverlangt. Trainer Oliver Bült fordert eine Leistungssteigerung.

In Anbetracht der Umstände, die am vergangenen Sonntag herrschten, war eine Heim-Gala nie der Anspruch des VfL-Übungsleiters. „Alle Augen waren auf uns gerichtet. Man hat der Mannschaft angemerkt, dass sie das unter Druck gesetzt hat“, erklärt Bült. „Hinzu kam die sieben Monate lange Pflichtspiel-Pause.“ Die Wolfsburgerinnen agierten unsicher, leisteten sich Fehler und fanden bis zum Schluss nicht zu ihrem Spiel. Zu einem deutlichen Sieg reichte es trotzdem. Dafür hat der VfL genug Klasse.

Bült will wieder Tempo-Handball sehen

Beim zweiten Auftritt will Bült nun jedoch auch wieder das Tempospiel, die Abläufe und Konzeptionen sehen, die seine Mannschaft in der Vorbereitung geboten hat. „Ich hoffe, wir legen jetzt die Nervosität ab und treten auf wie in den Testspielen“, sagt der Coach. Da zeigte der VfL ein ganz anderes Gesicht als zum Liga-Start.

Gegen Germania List fehlte es vor allem an der Geschwindigkeit. „Wir sind zu langsam nach vorne gekommen“, erklärte Bült. „Wir konnten unser Tempospiel nicht aufziehen.“ Im Positionsspiel fehlten die Ideen. „Wir sind nicht in die Breite gegangen, es lief zu viel über die Mitte“, kritisierte Bült. „Wir haben in der Vorbereitung viel Wert darauf gelegt, die Außen einzubinden. Davon habe ich gegen List wenig gesehen.“ Der Coach betont: „Wir müssen den Kopf einschalten.“

Umstände sorgen für Verständnis beim Coach

So viel er jedoch auszusetzen hat am ersten Ligaspiel, letztlich war Bült einverstanden mit dem Auftritt seines Teams. „Das war in vielerlei Hinsicht ein besonderer Tag“, sagt der Trainer. „Dass wir den Sieg haben, zählt. Alles andere wird kommen.“

Im Spiel bei Schaumburg-Nord muss der Vfl den nächsten Schritt gehen, sich steigern, wenn das Punktekonto weiter wachsen soll. „Das wird die erste Probe“, warnt Bült. „Ich erwarte einen harten Fight.“ Die HSG ging als Aufsteiger in die vergangene Spielzeit und machte mit einigen starken Auftritten auf sich aufmerksam. „Schaumburg-Nord hat die besten Teams der Liga vor Probleme gestellt“, erinnert sich der VfL-Trainer. „An einem guten Tag kann die HSG jede Oberliga-Mannschaft schlagen.“

VfL: Keine Sonderbewachung für die HSG-Topspielerin

Herausragend bei Schaumburg ist Außenspielerin Insa Pinkenburg, Torschützenkönigin der abgebrochenen Saison 2019/20. „Sie sticht heraus, sie ist die Waffe der HSG“, betont Bült. Zum Start bei der 28:29-Niederlage Schaumburgs bei Plesse traf Pinkenburg 13 Mal. Sie zeichnet aus, dass sie ein Spiel lesen kann und enorm sicher im Abschluss ist. „Pinkenburg spekuliert auf Konter, macht einen Großteil ihrer Tore aus der ersten Welle heraus. Ihr Wurfbild ist sehr gut“, berichtet Bült. Eine Sonderbewachung plane er aber nicht: „Sie kann gerne zweistellig treffen – wenn die anderen keine Tore machen.“

HSG Schaumburg-Nord – VfL Wolfsburg, Samstag, 18 Uhr.