Vorsfelde verpasst Sieg trotz 14 Hartfiel-Treffern

Der Ärger wich der Einsicht: Direkt nach Spielschluss noch hatte es Daniel Heimann gewurmt, dass sein MTV Vorsfelde beim TV 1887 Stadtoldendorf über ein 31:31 (17:15) nicht hinausgekommen war. Tags darauf sah es der Handball-Trainer positiv. Sein Team habe stark gekämpft und sich den Punkt erarbeitet. Immerhin bleibt Vorsfelde in der Handball-Oberliga ungeschlagen.

Fünf Minuten hatte Julian Zwengel Zeit bekommen, ins Spiel zu finden. Der MTV-Torwart fasste allerdings kaum Bälle an, auch seine Vorderleute hatten Startprobleme. Coach Heimann sah sich gezwungen zu reagieren, nahm bei 1:5 die erste Auszeit. „Eigentlich ist es mein Ziel, dass der Gegner das erste Timeout nimmt. Aber diesmal ging es nicht anders“, erklärte Heimann. „Eigentlich ist es auch untypisch für mich, den Torwart so früh zu wechseln. Aber ich wollte neue Impulse setzen, den Lauf des TV stoppen.“ Zwengel ging, Fabian Piatke kam.

Torwart Piatke: Am Vortag verpflichtet, dann gleich gefordert

Erst am Vortag war der 24-Jährige verpflichtet worden, als Alternative zu Keeper Nummer 3 Zwengel, der an Spieltag 1 groß auftrumpfte. „Wir mussten handeln. Auch Julian kann mal krank sein oder sich verletzten, dann stehen wir ohne Torhüter da“, sagte Heimann. Die Stammkeeper Nick Weber und Thomas Krüger fallen noch aus. Weber dürfte erst im Dezember wieder fit sein, bei Krüger besteht Hoffnung auf ein Comeback Ende Oktober. Doch in Bestform wird Krüger noch nicht sein.

Piatke holten die Vorsfelder, um den Zeitraum von bis zu zwei Monaten zu überbrücken. „Die Absprache mit Fabian gilt für diese Zeit. Er hilft aus“, so MTV-Teammanager André Frerichs. Piatke stand zuletzt beim VfL Fredenbeck im Tor, hat Drittliga-Erfahrung. Bis Freitag war er vereinslos.

Vorsfeldes Hartfiel ist nicht zu stoppen

Nun durfte er schon nach fünf Minuten in Stadtoldendorf für den MTV ran. Und tatsächlich bewirkten Heimanns Umstellungen, dass die Vorsfelder besser ins Spiel kamen. Fünf Tore steuerte Bert Hartfiel, der mit insgesamt 14 Treffern herausragte, zum 7:3-Lauf der Gäste bei. Der MTV-Hüne hatte schon beim 31:16 zum Auftakt gegen Plesse-Hardenberg groß aufgetrumpft.

In der 13. Minute fiel das 8:8, und bis in die 44. Minute hatte Vorsfelde leichte Vorteile (22:20), dann traf der TV vier Mal in Folge (22:24). In die letzten drei Minuten ging Stadtoldendorf mit einer 30:28-Führung. Zwei Tore von MTV-Kapitän Marius Thiele und eines von Hartfiel drehten die Partie noch mal (31:28). Mit dem letzten Angriff kam der TV zum Ausgleich. „Unser Block stand, der Ball kam aber irgendwie durch und trudelte ins Tor. Das war unglücklich“, so Heimann. „Wir waren spielerisch besser, aber Stadtoldendorf hat Mittel und Wege gefunden, Tore zu erzielen. So geht das Remis in Ordnung.“

MTV: Zwengel, Piatke – Schwarz, Aselmann, J. Thiele, Hartfiel (14), Günther, Mbanefo (2), M. Thiele (3), Schilling, Donker, Hoffmann (5), Nowak (7), Frädermann.