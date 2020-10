Zum Landesliga-Start hatte es ein enttäuschendes 1:1 gegeben, doch im zweiten Spiel zeigten die Fußballer des SSV Vorsfelde wieder das starke Gesicht der Vorbereitung: Beim Heimdebüt fegte die Mannschaft von Trainer Willi Feer mit 5:0 (3:0) über den MTV Isenbüttel hinweg.

Der Auftritt war sehr nach dem Geschmack Feers: „Wir haben uns in erster Linie fußballerisch gesteigert. Ich bin zufrieden mit unserem Auftritt. Auch in der Höhe geht der Sieg völlig in Ordnung.“

Bereits nach acht Minuten brachte SSV-Stürmer Dustin Reich seine Mannschaft auf die Siegerstraße. Nachdem er nach einem Foulspiel im Sechszehner zu Boden gegangen war, übernahm er selbst vom Punkt die Verantwortung und verwandelte den Strafstoß zur Führung.

Ex-Profi Scheidhauer war nicht dabei

Vorsfelde, das auf Ex-Profi Kevin Scheidhauer verzichten musste, ließ den Gästen wenig Luft zum Atmen. Ein Angriff nach dem nächsten rollte auf die MTV-Verteidigung zu. Sechs Minuten nach dem Führungstreffer baute Philipp Flaschel diese Führung aus. Vorsfelde kombinierte sich ansehnlich per Doppelpass über die rechte Offensivseite in den Sechszehner und Flaschel verwertete schließlich zum 2:0.

Ein Sonderlob verteilte Feer an Yannik Ehrhoff. Der Mittelfeldakteur setzte genau das um, was Feer und sein Trainerteam unter der Woche gefordert hatten. Ehrhoff gewann vor seinem Treffer zunächst ein Sprintduell und dann ein Dribbling – um den Ball schließlich vom Sechszehnereck in den Winkel zu schlenzen. „Genau diese Eins-gegen-eins-Situationen hatten wir verstärkt im Training geübt. Das Tor war sensationell“, freute sich Feer.

Feer: „Hätten mehr Tore schießen können.“

Nach dem Seitenwechsel lief das Spiel weiterhin nur in eine Richtung. Vom MTV war wenig bis gar nichts zu sehen. Die Eberstädter hatten allerdings noch nicht genug und erhöhten durch Ex-Profi Kevin Schulze auf 4:0 (58.). Und nur sieben Minuten später markierte Reich mit seinem zweiten Treffer den Endstand.

„Wir hätten noch deutlich mehr Tore schießen können. Vielleicht ist es aber auch ganz gut so. So halten wir die Jungs auf dem Teppich, denn so gibt’s weiterhin Luft nach oben“, meinte Feer. Zu hoch wolle er den Sieg ohnehin nicht hängen: „Wir werden das jetzt nicht überbewerten. Heimspiele gegen Mannschaften, mit denen nicht unbedingt oben zu rechnen sind, müssen wir auch gewinnen. Das erwarte ich.“

SSV: J. Kick – Sarstedt, Topsakal, Gerloff, Schmidt – Flaschel (71. Mangione), M. Kick – Cinquino, Schulze, Ehrhoff (58. Broistedt) – Reich (86. Maziemke).

Tore: 1:0 Reich (8.), 2:0 Flaschel (15.), 3:0 Ehrhoff (40.), 4:0 Schulze (58.), 5:0 Reich (65.).