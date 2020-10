23 Minuten waren gespielt, als die TSG Mörse in der Fußball-Bezirksliga 1 A gegen den TSV Hehlingen bereits mit 4:0 führte. Weil sich die Gäste daraufhin stabilisierten, setzten sich die Mörser letztendlich „nur“ mit 6:3 (5:1) durch.

Simon Krause traf nach fünf Minuten per Hacke zum 1:0 und eröffnete damit den Torreigen aufseiten der Gastgeber. Die Mannschaft von Thomas Orth und Marco Ament musste aber zunächst eine Schrecksekunde überstehen, ein Abwehrbein der TSG rettete nach Glenn Kröhls Versuch auf der Torlinie. Im direkten Gegenzug dribbelte sich David Hilsberg durch die Hehlinger Abwehr – das 2:0 (13.).

Zwei Zeigerumdrehungen später erhöhte Davide Albanese, auch Mörses Kapitän Sören Hampel (23.) war erfolgreich. Kurz vor dem Seitenwechsel schnürte Simon Krause bereits den Doppelpack. Nachdem Dennis Pollak das 6:0 nur knapp verpasst hatte, trug sich mit Dominik Dedolf erstmals ein TSV-Akteur in die Torschützenliste ein. Er verkürzte auf 1:5.

Anders als zu Beginn der Partie waren die Gäste nach Wiederanpfiff hellwach: Keine 60 Sekunden waren gespielt, als Silas Mörsch den Ball mit dem linken Fuß ins lange Eck des Mörser Gehäuses schlenzte. Den Hausherren gelang es daraufhin aber, die Partie etwas zu beruhigen, Torchancen auf das 3:5 erspielte sich Hehlingen nicht. Nach 25 Minuten ohne Tor traf auch Hilsberg zum zweiten Mal, ehe Hehlingens Edgar Krause noch etwas Ergebniskosmetik betrieb.

„6:3 hört sich jetzt nach einem wilden Spiel an, es war aber vor allem eindeutig“, fasste Mörses Coach Thomas Orth zusammen. „Wir haben eine geniale erste Halbzeit gespielt und durch einige Nachlässigkeiten steht am Ende ein 6:3“, führte Orth aus. Sein Gegenüber Artur Krause war verständlicherweise vor allem mit dem Gezeigten im ersten Durchgang nicht einverstanden: „Wir standen nicht auf dem Platz und haben Zweikämpfe noch nicht einmal geführt. Mörse hat uns gezeigt, wie man den Ball laufen lassen kann.“ Seine Elf sei damit etwas „überfordert“ gewesen, so Krause. „Wir haben uns dann vorgenommen, die zweite Halbzeit zu gewinnen. Das haben wir geschafft.“

Tore: 1:0, 5:0 Krause (5., 40.), 2:0, 6:2 Hilsberg (13., 71.), 3:0 Albanese (15.), 4:0 Hampel (23.), 5:1 Dedolf (45.+1), 5:2 Mörsch (46.), 6:3 Krause (78.).