Beim Nachwuchs des VfL Wolfsburg bleibt’s wechselhaft: Die U20-Fußballerinnen kassierten in der 2. Liga Nord die zweite Saisonpleite, die auf ganz bittere Art und Weise zustande kam. Die U17 schwebt in der Bundesliga hingegen weiter auf der Erfolgswelle.

2. Frauen-Bundesliga Nord

VfL Wolfsburg – Borussia Bocholt 1:3 (0:0). Tore: 1:0 Schumacher (78.), 1:1 Hamdi (83.), 1:2 Schwanekamp (90.+2), 1:3 Hamdi (90.+3). Bitterer als der VfL gegen Bocholt kann man fast gar nicht verlieren: Bis zur Schlussphase war’s ein Hin und Her, doch dann setzte der VfL die Akzente: Erst Natasha Kowalski mit einem Schuss an die Latte, dann Rita Schumacher, die im zweiten Versuch das Führungstor reinstocherte. Dann überschlugen sich die Ereignisse: Einen Kowalski-Heber fing Vanessa Fischer noch ab – allerdings vor dem eigenen Strafraum, und damit regelwidrig. Doch die Schiedsrichterin sah es anders. Dann schlug Bocholt zurück: Joker Hanna Hamdi mit dem ersten von zwei Beinschüssen gegen VfL-Keeperin Julia Kassen. Und dann die ebenfalls eingewechselte Jana Schwanekamp mit einem tollen Freistoß aus 18 Metern – in der zweiten Minute der Nachspielzeit. VfL-Coach Steffen Beck war mit Leistung und Einstellung dennoch zufrieden: „Darauf können wir aufbauen.“ Dicker Wermutstropfen: Vanessa Praher verletzte sich ohne Fremdeinwirkung am Knie. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

VfL: Kassen – Schenk, Kühne, Kowalski, Klostermann (70. Seidel), Dönges, Jubel, Klensmann, Schumacher, Praher (55. Lagaris), Niesler.

B-Juniorinnen-Bundesliga

VfL Wolfsburg – Hertha Zehlendorf 7:0 (4:0). Tore: 1:0 de Gala (13.), 2:0 Blumenberg (19.), 3:0 Mohamed (25.), 4:0 Libske (38.), 5:0 de Gala (44.), 6:0 Burmann (52.), 7:0 Burmann (69.). Zehlendorf stellte für den Spitzenreiter keine hohe Hürde dar, bereits zur Pause war der Sieg in trockenen Tüchern. Shayne de Gala gelang bereits zum zweiten Mal in dieser Saison ein Doppelpack.

VfL: Brockmann – Gholami, Jonietz (61. Kastner), Burmann, Hinz (41. Rösicke), Klingen, Libske, de Gala, Blumenberg (55. Jost), Koschnik (41. Engelhardt), Mohamed (56. Querfurth).