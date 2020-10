Im Eilverfahren hat sich der VfL Wolfsburg die Spielberechtigung für seinen Top-Neuzugang gesichert. Jetzt ist klar: Maraike Kusian wird am Sonntagnachmittag ihr Debüt für die VfL-Handballerinnen geben können. Das Heimspiel gegen Oberliga-Titelfavorit Eintracht Hildesheim ist die perfekte Bühne.

Spielfrei, aber keinesfalls ereignislos war das vergangene Wochenende für den VfL. Die Wolfsburger Verantwortlichen zogen Neuzugang Nummer 7 fürs Oberliga-Team an Land. Mit Jugendnationalspielerin Kusian läuft fortan eines der ganz großen Talente für den VfL auf. Am zurückliegenden Samstag sagte die 17-Jährige zu, schon am Montag konnte Coach Oliver Bült verkünden: „Maraike wird spielberechtigt sein, wir bekommen den Pass rechtzeitig.“

„Hausnummer zum Start“

Ein interessanteres erstes Spiel im Wolfsburger Dress hätte sich Kusian vermutlich nicht aussuchen können. Ihr Debüt feiert die Vorsfelderin gegen den Titelkandidaten schlechthin: Eintracht Hildesheim. „Das ist zum Start eine Hausnummer“, sagt Bült.

Der Trainer hält den Hildesheimer Kader für den besten der Oberliga. Die Eintracht ist Bülts Meisterschaftsfavorit. „Ich sehe Hildesheim leicht vor Rohrsen und Peine“, erklärt der VfL-Trainer. Das direkte Duell zum Saisonauftakt entschied der MTV Rohrsen allerdings für sich. Mit 20:18 gewann der MTV. Die Eintracht reagierte eine Woche später mit einem furiosen 35:21-Heimauftritt gegen die HSG Plesse-Hardenberg.

VfL-Trainer beeindruckt

Bült sah sich die Begegnung auf Video an – und ist beeindruckt. „Plesse-Hardenberg ist nicht irgendwer. Das ist ein gestandenes Oberliga-Team. Aber es konnte nur eine Halbzeit mithalten.“ Durchgang 2 ging mit 19:8 an Hildesheim.

Was Bült auffiel: „Die Hildesheimer 6-0-Abwehrformation steht extrem kompakt. Da ist kein Durchkommen.“ Die Eintracht wehrt sich defensiv mit allen Mitteln. Manchmal sei das grenzwertig, merkt Bült an. „Hildesheim packt ordentlich zu, geht rigoros zur Sache“, berichtet der VfL-Coach. „Oft war es mir zu hart. Ich hätte mehr abgepfiffen als die Schiedsrichter im Spiel gegen Plesse-Hardenberg.“ Für die Wolfsburgerinnen bedeutet das, mutig agieren zu müssen. „Wir werden da hingehen müssen, wo es wehtut“, warnt Bült. Der Coach hat sich ein taktisches Konzept zurechtgelegt, weiß um die Schwächen der Eintracht. „Wir müssen Hildesheims Defensive in Bewegung bringen, in die Breite und Tiefe spielen“, sagt Bült.

Eintracht-Trio gefährlich

Auf die Wolfsburger Abwehr kommt derweil ein kaum ausrechenbarer Angriff zu. Esther Pollex führt die Eintracht-Offenive an, ist gewöhnlich die treffsicherste Spielerin. Doch auch Annika Hollender und Annika Hanne sind stets für Tore gut. „In Hildesheims Angriff können alle werfen“, sagt Bült. „Pollex entscheidet Spiele, aber der Rest des Teams ist auch Extraklasse.“ Trotzdem sieht Bült sein Team nicht ohne Chancen. „In der Liga kann jeder jeden schlagen – auch wir Hildesheim.“

VfL Wolfsburg – Eintracht Hildesheim,Sonntag, 17 Uhr, Sporthalle BBS I.