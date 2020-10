Kapitän Klamt: Solche Krise „gab es noch nie“ beim VfL II

Setzt es die fünfte Niederlage in Folge, oder schafft es der VfL Wolfsburg II aus dem Loch heraus? Aktuell herrscht bei den Wolfsburger U23-Fußballern eine ungewohnte Krisenstimmung. Nach der peinlichen 1:3-Pleite gegen den BSV Rehden am Mittwoch steht bereits das nächste Heimspiel in der Fußball-Regionalliga Nord, Staffel Süd, an. Die „Jungwölfe“ empfangen am Samstag (13 Uhr) den SV Werder Bremen II im AOK-Stadion.

Nach vier Pleiten in Folge ist beim VfL II eine Trendwende vonnöten. „Wir sollten zusehen, dass wir schleunigst anfangen, Spiele zu gewinnen. An solch eine Negativserie kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Das gab es noch nie. Wir dürfen in kein größeres Loch fallen“, sagt Kapitän Julian Klamt deutlich. Teilweise nicht ligatauglich Dass die Wende nun gegen die Mannschaft von der Weser gelingt, ist derzeit schwer vorstellbar. Seit Wochen plagen sich VfL-Trainer Henning Bürger und sein Team mit den gleichen Problemen herum. Zum einen weist die Verteidigung viel zu große Löcher auf. Die Dreierkette wirkte gegen Rehden in puncto Kontersicherung nicht ligatauglich. Zum anderen fehlt es in der Offensive an Zielstrebigkeit. Und gelingt es dem VfL doch einmal, sich in den 16-Meter-Raum zu kombinieren, werden Chancen oft fahrlässig liegengelassen. Klamt geht kritisch mit sich selbst um, sieht aber auch generell die Mannschaft noch nicht so weit entwickelt wie in den vergangenen Jahren. „Ich muss gucken, dass auch ich meine Leistung bringe. Die war gegen Rehden vielleicht auch nicht die beste. Man kann schon sagen, dass die Mannschaft noch nicht soweit ist wie vergangenes Jahr. Das ist ein Prozess, den wir weiterführen müssen“, erklärt Klamt. Trainer fordert Geduld Dass sich die Probleme schnell in Luft auflösen, sieht auch Bürger nicht. Er bittet um Geduld: „Ich habe einige Erfahrung, was die Ausbildung von jungen Spielern betrifft, die ihr erstes Herrenjahr bestreiten. Das erste halbe Jahr bis Weihnachten ist immer sehr schwer. Aber die Erfahrungen zahlen sich irgendwann aus. Das müssen sie auch, denn wir zahlen viel Lehrgeld derzeit.“ Bereits jetzt liegt der VfL II drei Punkte hinter Rang 5. Dem Platz, ab dem sich die Mannschaften für die Meisterrunde qualifizieren. Die Ränge 6 bis 11 bedeuten Abstiegsrunde gegen die schlechtere Hälfte der Nord-Staffel. Werder II indes ist das einzige noch ungeschlagene Team der Liga. In sieben Partien gewannen die Bremer fünfmal und spielten zweimal unentschieden. Erst vier Gegentore kassierten sie – ein dicker Brocken für den kriselnden VfL. VfL Wolfsburg II – Werder Bremen II, Samstag, 13 Uhr, AOK-Stadion. Zuschauer sind nicht erlaubt.