Der TSV Ehmen, seit vergangenem Sonntag Tabellenführer der Fußball-Kreisliga Wolfsburg, ist an diesem Wochenende spielfrei. Gut möglich also, dass der SSV Vorsfelde II mit einem Erfolg in Kästorf wieder auf den ersten Platz zurückkehrt.

Rot-Weiß Wolfsburg – ESV Wolfsburg (So., 14 Uhr, Herzbergstadion). ,,Wir werden versuchen, die Niederlage vom vergangenen Sonntag wettzumachen“, sagt Baris Gülay. Dem RW-Trainer werden 13 bis 14 Spieler seines Kaders zur Verfügung stehen. Gülay selbst wird wegen eines Muskelfaserrisses seinem Team als Spieler dieses Mal allerdings fehlen. Kein einfaches Unterfangen gegen die starken Eisenbahner. Die Gäste mussten allerdings am vergangenen Sonntag zwei Platzverweise hinnehmen.

TV Jahn Wolfsburg – TSG Mörse II (So., 14 Uhr, Jahnstadion). Die Platzherren haben jetzt fünf Punkte auf dem Konto und wollen nach ihrem ersten Erfolgserlebnis am vergangenen Sonntag mit einem weiteren Sieg nachlegen. ,,Uns werden gegen den Aufsteiger verletzungsbedingt wieder ein paar Stammspieler fehlen, trotzdem sollen die Punkte bei uns bleiben“, kündigt Jahn-Coach Akram Ben Henda an.

TSV Wolfsburg – TSV Heiligendorf (So., 14 Uhr, Stadion West). Nach dem 13:2 Kantersieg am zurückliegenden Sonntag soll es ein weiteres Erfolgserlebnis geben. Diese Aufgabe wird aber ungleich schwerer als die vorherige. ,,Wir freuen uns auf das Spiel. Beide Mannschaften ähneln sich, beide spielen bereits seit Jahren mit einem festen Kern zusammen. Mit einer guten Leistung wollen wir drei Punkte einfahren um uns oben festzusetzen“, sagt Friedrich Hillebrenner, Co-Trainer der Wolfsburger.

SV Reislingen-Neuhaus II – Sport Union Wolfsburg (So., 14 Uhr, Neuhaus). Holger Grunewald hofft, dass die Begegnung am Sonntag stattfindet. ,,Wir wollen uns für die schlechte Leistung beim 1:5 in Sülfeld rehabilitieren. Zudem ist unser letztes Heimspiel schon eine Weile her“, sagt der SV-Coach. Personell ist bei der SV-Reserve alles im Lot, Grunewald kann aus dem Vollen schöpfen. Bei den Gästen wird es diesbezüglich wieder einmal Probleme geben.

SG Kästorf-Warmenau/Brackstedt – SSV Vorsfelde II (So., 14 Uhr, Kästorf). Sollte die SSV-Reserve bei ihrem Gastspiel in Kästorf einen Zähler ergattern, bringt das die Gäste wieder auf den ersten Tabellenplatz zurück. Markus Wäke rechnet sich gegen die Vorsfelder nicht ganz viel aus: ,,Personell gehen wir auf dem Zahnfleisch. Meine Jungs sind läuferisch und kämpferisch gefordert. Im Spiel am vergangenen Sonntag beim ESV hat die Mannschaft gezeigt, was Einsatz ist. Mit einem Punkt wäre ich zufrieden“, lässt der SG-Trainer verlauten.

FSG Neindorf/Almke – TSV Sülfeld (So., 14 Uhr, Neindorf). Personell geht es bei der Spielgemeinschaft langsam aber sicher wieder aufwärts. Sehr zur Freunde von Helmut Beckmann. ,,Unsere Lage ist noch nicht optimal, aber es wird besser. Wir wollen auf jeden Fall punkten. Mit einem Zähler wäre ich aber zufrieden“, erklärt der FSG-Trainer. Die Sülfelder sind tabellarisch der Beste der drei Aufsteiger.