VfL-Handballerinnen trotzen dem Favoriten einen Punkt ab

Gewonnener oder verlorener Punkt? Oliver Bült war nach dem 22:22 (12:9)-Heim-Remis seines VfL Wolfsburg hin- und hergerissen. Die VfL-Handballerinnen hatten Oberliga-Meisterschaftskandidat Eintracht Hildesheim alles abverlangt und einen Zähler abgetrotzt, aber eben auch eine Halbzeitführung hergeben.

Im Spitzenspiel des Oberliga-Wochenende entwickelte sich eine Begegnung, die geprägt war von starken Abwehraktionen. Vor allem die Torhüterinnen spielten sich in den Vordergrund. Das VfL-Duo um Lara Ruppelt und Karla Hoppe überzeugte über die gesamten 60 Minuten. „Unsere Abwehrleistung war sehr stark“, lobte Trainer Bült.

Eintracht-Torfrau stark

Gut aufgelegt war jedoch auch Eintracht-Torfrau Emily Altenhofen. „Die hat uns ordentlich beschäftigt, manchmal Kopfzerbrechen bereitet“, berichtete Bült. Die ehemalige Drittliga-Spielerin war nur schwer zu überwinden, vernagelte phasenweise das Hildesheimer Tor. „Wir sind oft an Altenhofen gescheitert, haben klare Chancen ausgelassen.“ So erspielten sich die Gastgeberinnen nur eine 12:9-Führung zur Pause. Dem VfL-Coach zufolge hätte sein Team den ersten Durchgang klarer gewinnen müssen. „Wir hätten uns deutlicher absetzen können, 15 Tore wären mindestens möglich gewesen“, erklärte Bült. Doch entweder vereitelte Altenhofen die Chancen, oder die Wolfsburgerinnen verwarfen. „Wir haben oft unvorbereitet und unüberlegt abgeschlossen“, kritisierte Bült. Immerhin ging es mit einem Vorsprung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel agierte der VfL wie ausgewechselt. „Nichts ging mehr“, sagte Bült. „Wir haben den Start komplett verschlafen.“ Die Führung war schnell weg. Hildesheim witterte seine Chance und schlug zu. „Das ist ein gestandenes Topteam. Das weiß genau, wann es aufdrehen muss.“ Toptorschützin Esther Pollex wurde immer stärker. „Solche Spielerinnen sind nicht über 60 Minuten auszuschalten. Dass die irgendwann ihre Tore machen würden, war klar. Aber unsere Abwehr hat gut verteidigt.“

Rückstand im Endspurt aufgeholt

Zwischenzeitlich war aus dem Drei-Tore-Vorsprung ein 15:18-Rückstand geworden. Kurz vor Schluss lag Wolfsburg mit zwei Toren zurück. Doch der VfL erkämpfte sich das Unentschieden. Bült: „Das Ergebnis geht in Ordnung. Einerseits hätten wir nach der guten ersten Halbzeit siegen können. Andererseits waren wir in Hälfte 2 so schwach und pomadig, dass der Punkt ein gutes Resultat ist.“

VfL: Ruppelt, Hoppe – Hänsel, Neumann, Kohn, Wöhner, Fanslau, Degen, Witzke, Tauker, Klauenberg, Meyer, Kusian.