Zweifach-Erfolg für die Familie Pesicka und den TV Jahn Wolfsburg: Laura Pesickova und Bruder Marek Pesicka haben es bei den Tennis-Landesmeisterschaften in Celle jeweils bis ins Halbfinale geschafft.

Pesickova überraschte als ungesetzte Spielerin und scheiterte erst an der Nummer 2 der Setzliste. Dabei hatte es in der Sommersaison nicht viel zu feiern für Jahns Topspielerin gegeben. In vier Nordliga-Einzeln und -Doppeln war sie stets als Verliererin vom Platz gegangen. Bei den Landesmeisterschaften konnte die Wolfsburgerin als ungesetzte Spielerin jedoch gleich zwei Siege gegen Kontrahentinnen mit deutlich besseren Ranglisten-Positionen verbuchen.

Nach einem zu erwartenden Auftakterfolg (6:2, 6:0) bezwang Pesickova Jonna Schröder, die Nummer 156 der DTB-Rangliste, mit 6:1, 6:2. Im Viertelfinale wies sie Bundesliga-Aufsteigerin Marie-Charlot Lonnemann (TV Visbek), Deutschlands Nummer 105, mit 6:2, 6:4 in die Schranken – eine Sensation. Der Lauf endete gegen Lonnemanns Teamkollegin Shaline-Doreen Pipa (Rangliste 54). Mit 0:6, 3:6 musste sich Pesickova geschlagen geben. „Laura hat sich von den großen Namen nicht abschrecken lassen. Sie kann stolz sein“, betonte Vater und Trainer Marek Pesicka.

Showdown gegen Lehrtes Schweizer

Durch zwei Favoritensiege und einen Überraschungserfolg stieß auch Pesickovas Bruder ins Halbfinale vor. Als Nummer 8 der Setzliste hatte Pesicka in den Runden 1 und 2 keine Mühe, beide Matches gewann er mit 6:1, 6:1. Im Viertelfinale dann der erste große Test: Das Jahn-Aushängeschild musste gegen Benjamin Schweizer vom Lehrter TC ran, die Nummer 141 Deutschlands. „Das war ein Showdown“, sagte Pesicka. In drei dramatischen Sätzen setzte sich der Wolfsburger mit 7:6, 6:7, 10:7 durch. Nicht ein Break kam zustande.

Nach dem Match ging physisch und psychisch nichts mehr. „Ich war völlig platt“, berichtete Pesicka. Tags darauf wartete im Halbfinale Seriensieger und Profi Stefan Seifert. Pesicka fehlte der letzte Punch, die eine Nacht Erholung war offenbar zu wenig. Mit 3:6, 0:6 unterlag der Wolfsburger. „Ich hatte in Satz 1 noch Chancen, aber mehr war dann nicht drin. Ich hätte mir zwar ein besseres Ergebnis gewünscht, bin aber mit dem Turnierverlauf sehr zufrieden“, betonte Pesicka.