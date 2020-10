Ein ernüchterndes Wochenende erlebten die heimischen Jugendfußball-Teams. Lediglich der VfB Fallersleben konnte in der Landesliga der B-Junioren die volle Punktzahl einfahren.

A-Junioren-Landesliga

MTV Gifhorn – SSV Vorsfelde 0:0. Mit einem torlosen Remis trennten sich der gastgebende MTV und die Vorsfelder. Beide Teams verpassten dadurch nach dem dritten Spieltag den Anschluss an die absolute Spitze, mit dem Unentschieden vergab der SSV-Nachwuchs um Coach André Thiele zudem die Chance, an den Gifhornern in der Tabelle vorbeizuziehen. Während diese weiter ungeschlagen bleiben und auf Rang 3 lauern, warten die Eberstädter auf den zweiten Saisonsieg und rutschen auf den fünften Platz in der Rangliste ab.

B-Junioren-Regionalliga

VfL Wolfsburg II/U16 – JFV Ahlerstedt/Ottendorf/Heeslingen 2:3 (0:0). Tore: 1:0 Kornreder (42.), 2:0 Mazzone (48.), 2:1 (59.), 2:2 (78.), 2:3 (79.). Eine bittere und mehr als unnötige Niederlage kassierten die „Jung-Wölfe“ aus der U16. Nach torloser erster Halbzeit sorgte ein Doppelschlag von Julian Kornreder und Matteo Mazzone binnen weniger Minuten nach dem Seitenwechsel für eine komfortable Wolfsburger Führung, alle Weichen waren auf Sieg gestellt. Im weiteren Spielverlauf zeigten die Gäste allerdings eine starke Moral, kamen zunächst zum Anschlusstreffer und drehten in dramatischen Schlussminuten die Partie sogar noch gänzlich um. Für die VfLer bedeutete diese Niederlage die ersten Punktverluste sowie den Verlust der Tabellenführung. Das Team von Trainer Dennis da Silva Felix rutscht auf den vierten Tabellenplatz ab.

B-Junioren-Landesliga

JSG Goslar – VfB Fallersleben 1:3 (1:2). Tore: 1:0 Schwarzfeld (11.), 1:1 Hichri (22.), 1:2 Knaub (37.), 1:3 Koch (53.). Dank des Auswärtserfolges am Harzrand verteidigen die Hoffmannstädter den zweiten Tabellenplatz. Zwar ging die JSG früh in Führung, aber die Fallersleber konterten durch Rami Hichri schnell und drehten sogar noch vor dem Pausenpfiff die Partie. Konstantin Koch sorgte im zweiten Durchgang für die Entscheidung, die Zwei-Tore-Führung verteidigten die Gäste bis zum Schlusspfiff.

C-Junioren-Landesliga

SV Reislingen/Neuhaus – Eintracht Braunschweig II 0:6 (0:3). Tore: 0:1 (5.), 0:2 (21.), 0:3 (30.), 0:4 (44.), 0:5 (53.), 0:6 (62.). Auch im vierten Saisonspiel setzte es für den SV-Nachwuchs eine deutliche Pleite. Gegen die Eintracht-Reserve lag das Team von Coach Patrick Gritzka bereits zum Seitenwechsel mit 0:3 hinten, im zweiten Durchgang konnten drei weitere Treffer der Braunschweiger nicht verhindert werden. Die Reislinger Junioren stehen mit leerem Punktekonto und einem Torverhältnis von 0:21 am Tabellenende.

Am Mittwochabend (18 Uhr) tritt Staffelkonkurrent VfB Fallersleben bei BSC Acosta an.