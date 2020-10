NFV-Kreis-Projekt: Wolfsburg sucht seine Dribbelköniginnen

Der NFV-Kreis hatte es angekündigt und schiebt sein neuestes Projekt trotz aller Erschwernisse in der Corona-Zeit nun auch an. „Ball sucht Dribbelkönigin – jetzt stürmen wir“ heißt die Mädchenfußball-Initiative des Wolfsburger Fußball-Verbands. Auch wenn die geplante Auftaktveranstaltung am 7. November aufgrund der aktuellen Pandemie-Entwicklung verschoben werden muss, will sich ein Funktionärstrio tatendurstig in die Arbeit stürzen.

Die stellvertretende Kreis-Vorsitzende Svenja Heling, die Vorsitzendes Mädchen- und Frauenausschusses Anja Hoppe und Jugendspielleiter André Michel vom NFV-Kreis Wolfsburg treten mit dem Ziel an, den Juniorinnen-Fußball in unserer Stadt so auszubauen, dass es bald genug Teams für einen Spielbetrieb auf Kreisebene gibt.

Neue Klientel erreichen

„Wir wollen die Mädchen erreichen, die noch nicht in den Jungenteams Fuß gefasst haben oder neu anfangen möchten und dazu lieber in reinen Mädchenteams spielen würden“, sagt Heling zum Hintergrund. Im Moment spielen Mädchen in den unteren Altersklassen zumeist in den Jungenmannschaften mit. Die wenigsten Kickerinnen schaffen es zum VfL Wolfsburg in dessen sehr leistungsorientierte Mädchenteams, die den Unterbau für den erfolgreichen Frauen-Bundesligisten bilden.

Derzeit bieten die „Wölfinnen“ eine U20 (2. Frauen-Bundesliga), eine U17 (B-Juniorinnen-Bundesliga), eine U15 (männliche C-Junioren-Kreisliga), eine U13 (männliche D-Junioren-Kreisklasse) und ein Talentteam im Bereich des weiblichen Nachwuchses an. Im Talentteam treffen sich regelmäßig Spielerinnen im Alter von elf Jahren oder jünger, die aber noch in anderen Vereinen in Jungenmannschaften spielen. Das berichtet Maike Fricke, beim VfL Ansprechpartnerin für den Frauen- und Mädchenfußball.

„Großes Potenzial in Wolfsburg“

Sie begrüßt die neue Initiative des NFV-Kreises: „Es ist schön, wenn so noch mehr Mädchen den Weg zum Fußball finden.“ Allerdings schränkt sie ein: „Für die Leistungsteams ist es besser, wenn die Mädchen weiter in den Jungenmannschaften mitspielen.“ Das dort herrschende körperlichere und schnellere Spiel fördere die Entwicklung der weiblichen Fußballtalente.

Daran wollen Heling und Co. auch nichts ändern, sondern eine zusätzliche Plattform anbieten, damit Spielerinnen nicht in die Nachbarkreise abwandern müssen oder ganz darauf verzichten, Fußball zu spielen. Heling: „Wir sehen für den Mädchenfußball ein großes Potenzial in Wolfsburg. Wir können uns vorstellen, schon im nächsten Jahr einen Spielbetrieb zu beginnen.“

Vier, fünf Teams zum Start

Der soll dann erst einmal in Turnierform oder auf Freundschaftsspiel-Basis erfolgen. Eine Zahl von vier oder fünf Teams reiche im ersten Schritt, um zu starten. „Auch nachträglich“, so Michel, „können dann weitere Vereine in die laufende Saison einsteigen.“ Sukzessive soll so die Zahl der Teams gesteigert werden, bis es für einen Punktspielbetrieb reicht. Bisher gibt es in Wolfsburg neben den VfL-Teams auf unterer Ebene nur die in der D-Juniorinnen-Kreisliga Braunschweig und C-Juniorinnen-Kreisliga Helmstedt spielende JSG Heiligendorf/Hattorf/Mörse und den WSV Wendschott, der ebenfalls in der C-Juniorinnen-Kreisliga vertreten ist.

Anstoß zur Wolfsburger Mädchenfußball-Initiative „Ball sucht Dribbelkönigin – jetzt stürmen wir“ sollte am Samstag, 7. November, in Hattorf mit einem offenen Turnier für interessierte Mädchen der Jahrgänge 2007 und jünger sein, die bereits in einem Verein eine Spielberechtigung haben. 30 Anmeldungen lagen dem NFV-Kreis vor. Das am Mittwoch verkündete Verbot des Freizeit- und Amateursportbetriebs macht den Organisatoren nun vorerst einen dicken Strich durch die Rechnung.

„Langfristig angelegtes Projekt“

Unabhängig davon, dass Corona die Pläne des NFV-Kreises bremst: „Unsere Mädchenfußball-Initiative ist ein langfristig angelegtes Projekt“, sagt Kreis-Chef Stefan Pinelli. Derzeit befinde sich der Vorstand in Kontakt mit potenziellen Sponsoren, um das Projekt zusätzlich mit Leben zu füllen. Zum Wohle der künftigen Dribbelköniginnen.

Darüber hinaus stellte der NFV-Kreis aber auch weitere Projekte vor.