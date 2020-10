Wojcicki muss wieder auf seine WM-Chance warten

Es sollte ein weiterer Höhepunkt in seiner Karriere und der letzte Schritt zum großen Ziel, einem WM-Kampf im Mittelgewicht, werden. Doch daraus wird vorerst nichts. Wolfsburgs Profi-Boxer Patrick Wojcicki muss weiter auf seine Chance warten. Sein Ausscheidungskampf gegen Patrice Volny, der am 14. November im Congresspark steigen sollte, ist abgesagt worden.

Schuld sind die Corona-Pandemie und die neuen Vorgaben der Bundesregierung zur Eindämmung des Virus’. Das Team Sauerland, für das Wojcicki boxt, verweist in der Pressemitteilung auf die „immer weiter steigenden Infektionszahlen“. Ein neues Datum, wann der 29-Jährige gegen den Kanadier Volny in den Ring steigen könnte, gibt’s noch nicht. Die Verantwortlichen wollen erst abwarten, wie sich die Lage in Deutschland entwickelt.

Sauerland: „Können das Risiko nicht tragen“

Wojcicki selbst hatte Mitte der Woche via Instagram mitgeteilt, dass er noch nicht wisse, wie es weitergeht. Am Freitag verkündete Sauerland dann das Aus. Promoter Nisse Sauerland erklärt: „Uns tut das für alle Beteiligten wahnsinnig leid, aber wir als Veranstalter können das Risiko nicht tragen. Selbst eine Veranstaltung ohne Zuschauer, die zum jetzigen Zeitpunkt möglich wäre, erachten wir als zu riskant. Wir müssen in Zeiten massiv steigender Infektionszahlen unserer Verantwortung gerecht werden.“

Schön für Wojcicki: Es soll beim Congresspark als Veranstaltungsort bleiben – wann auch immer dieser Fight letztendlich über die Bühne geht. „Auf jeden Fall wollen wir schnellstmöglich in Wolfsburg veranstalten und hoffen, dass dann wieder viele Fans im Congresspark erlaubt sind“, so Sauerland.

Wojcicki übte zuletzt mit einem Ex-Superschwergewicht

Dennoch dürfte beim Wolfsburger Boxer erst einmal die Enttäuschung überwiegen. Er hat viel getan, um sich optimal auf das Duell mit dem Kanadier vorzubereiten. Zuletzt übte Wojcicki sogar mit dem mittlerweile 47-jährigen Alex Melcher. Der ehemalige Superschwergewichtler des AKBC Wolfsburg sollte mit seinen 1,97 Meter Körperlänge die Schlagdistanz simulieren. Denn Volny ist mit 1,90 m ebenfalls ein gutes Stück größer als Wojcicki.

„Patrick ist schnell, und er hat ein gutes Auge. Er hat gute Chancen, den Kampf zu gewinnen“, sagte Melcher unlängst über seinen Sparringspartner. Doch dieser muss sich nun wieder gedulden.