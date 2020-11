Armwrestling – das Over-The-Top-Turnier droht auszufallen

Unruhige Nächte liegen hinter Olaf Köppen. Wolfsburgs „Mister Armwrestling“ bangt um die Ausrichtung seines beliebten Over-The-Top-Turniers. Der internationale Klasse-Wettkampf sollte am 21. November im Congress-Park steigen, doch Corona hat dem Organisator, VfL-Trainer und Moderator einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da in diesem Monat keine Sportveranstaltungen unterhalb der Profiligen erlaubt sind, soll die 26. Auflage nun kurz vor Weihnachten über die Bühne gehen.

„Da steckt schon so viel Arbeit drin“, sagt Köppen und seufzt. Aufgrund der Pandemie und der geltenden Hygiene-Vorschriften hatte er extra schon den großen Saal des Congress-Parks angemietet, um die Abstandsregeln für Zuschauer und Athleten einhalten zu können. Im vergangenen Jahr waren 500 Zuschauer zu der Traditionsveranstaltung gekommen.

Hygiene-Konzept stand schon

Doch als Bund und Länder vergangene Woche die Beschränkungen noch einmal verschärften und Freizeit- und Amateursport vorerst bis Ende November größtenteils aussetzten, traf es auch Köppen. „Ich hatte schon mit einer Vertreterin des Gesundheitsamtes Begehungen gemacht, es gab ein Hygiene-Konzept. Und jetzt das“, sagt er achselzuckend.

Doch aufgeben will Köppen nicht, er kämpft darum, dass die Ausrichtung noch in diesem Jahr erfolgt. „Ich hatte zwischendurch schon überlegt, das Turnier ohne Zuschauer auszutragen und als Livestream im Internet anzubieten.“ Vielleicht greift er den Gedanken im Dezember noch einmal auf, wenn Zuschauer beim Amateursport verboten bleiben. Erst einmal hofft er jedoch, Armwrestling-Fans vor Ort begrüßen zu dürfen.

Sponsoren-Zusagen sind da

Und seine treuen Sponsoren selbstverständlich. Die haben ihre Zusage für eine Austragung in 2020 gegeben und die finanziellen Mittel in ihren Budgets eingeplant. Was 2021 sein wird, vermag zum jetzigen Zeitpunkt niemand zu sagen. Auch deshalb möchte Köppen unbedingt noch vor dem Jahreswechsel den Wettkampf durchziehen.

In der Vergangenheit trafen sich Spitzen-Armwrestler und -Armwrestlerinnen aus vielen Teilen Europas in Wolfsburg. Köppen schickte zudem Top-Athleten aus seiner Wolfsburger Armwrestler-Schmiede ins Rennen wie die international hochdekorierten Leichtgewichte Jan und Fabian Täger, Mittelgewichtler Matthias Schlitte, Schwergewicht Dirk Schenker und Powerfrau Laura Branding.

Samstagabend vor Weihnachten

Ob das 26. Over-The-Top-Turnier steigt, ist offen. Falls aber ja, beginnt die Finalrunde am Samstag, 19. Dezember, um 19 Uhr. „Ich hoffe, dass es stattfinden kann“, sagt Köppen, „ich bleibe optimistisch.“ Vorerst wird Wolfsburgs „Mister Arnwrestling“ weiter unruhig schlafen.