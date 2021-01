Wolfsburgs Online-Sportlerwahl sorgt für Überraschungen

Ein Eishockey-Profi, der seine Karriere beendet hat, ein Rollkunstlauf-Ass und ein Überraschungs-Aufsteiger im Tischtennis – Wolfsburgs Bürgerinnen und Bürger haben entschieden und bei der erstmals ausgetragenen Online-Wahl zu Wolfsburgs Sportlern des Jahres für drei Sieger gesorgt, die so nicht unbedingt zu erwarten gewesen waren. Christoph Höhenleitner, Anne Sophie Schiefer und Regionalliga-Neuling SSV Neuhaus gewannen bei der Wolfsburger Sportlerwahl. Zweimal war es hauchdünn...

Den deutlichsten Vorsprung und damit wohl auch den größten Unterstützerkreis hatte Schiefer (2254 Stimmen), die für den TV Jahn Wolfsburg startet und im Solotanz und in der Kür deutsche Meisterin wurde. Sie verwies Sportschützin Vanessa Seeger (USK Fallersleben/1212 Stimmen) und die vierfache Gewinnerin und Olympia-Hoffnung für Tokio Giovanna Scoccimarro (Judo/MTV Vorsfelde/499 Stimmen) auf die Plätze. Eine Jury, zu der auch die Wolfsburger Nachrichten zählen, hatte im Vorfeld in jeder der drei Kategorien eine Vorauswahl getroffen.

Höhenleitner nur zwei Stimmen vor Grolla

Vielleicht nicht ganz so überraschend, aber dafür richtig knapp ging es bei den männlichen Sportlern zu: Grizzlys-Profi Christoph Höhenleitner erhielt mit 1256 Stimmen mehr oder weniger diese Auszeichnung für eine großartige Karriere, die ihn mit Wolfsburg zu drei Vize-Meisterschaften geführt hat. Denn sportlich waren die Eishockey-Cracks wegen Covid-19 fast gar nicht im Einsatz. Die Saison 2019/20 war wegen der Corona-Pandemie vor dem Play-offs im März abgebrochen worden,

Urgestein „Höhi“ beendete seine Karriere und ist seitdem Coach der U17 der Young Grizzlys. Gerade einmal zwei Stimmen weniger erhielt Para-Sprinter Phil Grolla vom VfL Wolfsburg, der noch im Vorjahr erstmals gewonnen hatte. Deutlich hängten sie Grollas Klubkollegen Deniz Almas ab. Der „schnellste Wolf“ startet seit 2018 für den VfL, lebt und trainiert aber in Leipzig. Almas (780 Stimmen) hatte 2020 sensationell DM-Gold in der Halle und draußen gewonnen, war mit neuer Bestzeit von 10,08 Sekunden über 100 Meter einige Zeit schnellster Europäer.

VfL-Frauen werden enthront

Hauchdünn ging es auch bei den Mannschaften zu, wo die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg, wie Scoccimarro Abo-Gewinner bei der Stadt-Wahl, entthront wurden. Die Tischtennis-Frauen des SSV Neuhaus, die als Nachrücker in die vierthöchste Liga aufstiegen, sammelten 1466 Stimmen, während die VfLerinnen – nationaler Doublesieger und Champions-League-Finalist – 25 weniger einheimsten. Die Classic-Kegler des KV Wolfsburg – Abschlusszweiter in der 2. Liga – erreichten mit 490 Stimmen den dritten Platz.

Bei der Stadt wertete man die erstmals online ausgetragene Wahl als Erfolg. „Sie spiegelt das große Interesse der Wolfsburger Bürgerinnen und Bürger wider, obwohl im vergangenen Jahr zahlreiche Veranstaltungen und Wettkämpfe abgesagt werden mussten“, sagte Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Sportdezernentin Monika Müller meinte: „Wir wollen damit die Bedeutung des Sports gerade in Krisenzeiten stärken und unsere Sporttreibenden ermutigen, sich trotz aller Widrigkeiten weiterhin für ihren Sport einzusetzen.“ Der Sportausschuss-Vorsitzende Werner Reimer befand: „Die Ergebnisse haben mich überrascht, aber jeder der Kandidaten hat es verdient zu gewinnen.“ Insgesamt wurden bei der Premiere 10652 Stimmen abgegeben. Die Abstimmung war am Montag geendet. Noch offen ist wegen der Corona-Pandemie, wann die Sieger in einem entsprechenden Rahmen gekürt werden können. Die Hoffnung ist, dass dies im Laufe des ersten Halbjahres 2021 möglich sein wird.