Saison-Fortsetzung im Kreis Wolfsburg? “Haben ordentlichen Puffer“

Im Amt bestätigt: Stefan Pinelli führt auch in den nächsten zweieinhalb Jahren als Vorsitzender den Fußballkreis Wolfsburg an.

Seit 2014 lenkt Stefan Pinelli als Vorsitzender die Geschicke des Fußballkreises Wolfsburg. Am Donnerstagabend war der Jurist anlässlich des virtuellen Kreistags mit riesiger Mehrheit im Amt bestätigt worden. Im Interview mit unserer Zeitung spricht er über die großen Herausforderungen, vor denen der Verband in Corona-Zeiten steht.

Herzlichen Glückwunsch zur souveränen Wiederwahl, Herr Pinelli. Überhaupt stimmten die Mitglieder in allen Wahlgängen mit großer Mehrheit für die Vorschläge des Vorstands. Die Eintracht im Kreis ist fast schon beängstigend.

Danke für die Glückwünsche, aber Ihr Eindruck trügt in gewisser Weise. Wer in unsere Arbeitssitzungen kommt, weiß, dass wir dort sehr intensiv diskutieren, wenn das Thema dies erfordert. Und wir kämpfen auch miteinander um die Ergebnisse. Mir ist sehr wichtig, dass es keine priorisierten Meinungen gibt, sondern dass wir in der ergebnisoffenen Diskussion zu einer Einstimmigkeit kommen.

Mit welchen Erwartungen und Gefühlen gehen Sie in die nächste Amtszeit?

Meine Erwartungshaltung, die sich an uns alle im Vorstand und in den Ausschüssen richtet, ist: dass wir nicht nur routiniert weitermachen, sondern uns innovativ zeigen. Wir als Kreis müssen immer wieder die Vereine einbinden, die sich verändernden Bedarfe und Rahmenbedingungen erkennen und nicht nur an Funktionärskonzepten kleben. Nur zu verwalten, wäre zu wenig.

Die Frage, wann der Ball im Amateurbereich wieder rollen darf, kann zwar aufgrund der Pandemie keiner genau beantworten. Aber wie lange braucht der Kreis, um den Spielbetrieb wieder zu starten, sobald es grünes Licht gibt?

Der Kreis ist nicht das Problem. Die Hauptherausforderung wird sein, dass die Spieler zum Restart auch entsprechend vorbereitet sind. Wenn zum Beispiel am 1. April wieder trainiert und gespielt werden könnte, können wir nicht sofort Spiele ansetzen. Wir müssen Rücksicht auf die Vorbereitung der Spieler und Vereine nehmen. Für die Ansetzung haben wir Ideen. Wir haben den Vorteil, dass die Sommerferien in diesem Jahr weiter hinten im Jahr liegen. Zudem haben wir in Wolfsburg traditionell nicht zu große Spielklassen. Insofern haben wir einen ordentlichen Puffer. Ende Februar beziehungsweise Anfang März oder gegebenenfalls eher werden wir mit den Vereinen sprechen, wie die Prognose aussieht und welche Szenarien es gibt. Dazu müssen wir aber abwarten, welche Verfügungslagen dann im Bund, in Niedersachsen und Kommunen gelten.

Sie gehen folglich davon aus, dass die im Moment ausgesetzte Saison fortgesetzt werden kann.

Ich wäre falsch an dieser Stelle, wenn ich nicht zumindest die Hoffnung hätte. Wir wissen alle nicht, wie sich diese Themen entwickeln. Im vergangenen Jahr haben wir es nach dem Lockdown im Frühjahr auch geschafft, die neue Saison zu starten. Wir werden auf alles vorbereitet sein.

Bieten denn die vor der Saison festgelegten Spielpläne noch die Möglichkeit, die Spielzeit im geplanten Umfang fortzusetzen?

Erst mal müssen wir keine Anpassungen vornehmen. Wir können noch Spieltage terminlich verschieben und müssen uns vorbehalten, einen Wettbewerb auszusetzen. Dann bekommt die Meisterschaft vielleicht Vorrang vor dem Pokal. Aber ich will keine Entscheidungen vorwegnehmen. Wir werden das mit den Vereinen besprechen. Schließlich müssen wir auch abwarten, wie die Kader aussehen. Sollten Kader, was wir nicht hoffen, wegen Corona-Erkrankungen ausgedünnt sein, können diese Teams nicht gleich wieder spielen.

Müssen sich die Verbände schon jetzt Gedanken machen, ob sie die nächsten Saisons generell, verkürzen, solange Corona noch eine Rolle spielen könnte?

Darüber könnte man nachdenken. Die Frage ist, ob es der richtige Weg wäre. Wenn alles gut läuft und die Saison schnell durch ist, kommen automatisch die Fragen, warum wir keinen Spielbetrieb mehr haben. Konzepte zu entwickeln, wie man Spielbetrieb in pandemischen Zeiten gestaltet, damit müssen wir uns weiterhin befassen.

Gibt es denn Zahlen, die zeigen, welche negativen Folgen Corona bisher für die Fußballvereine hatte?

Bisher haben wir keine Rückmeldungen bekommen, die darauf schließen ließen, dass es große Probleme gibt. Wir werden jetzt noch mal eine Abfrage bei den Vereinen starten. Vor dem Beginn des Lockdowns im November kamen die neuen Mannschaftszahlen der Kreise heraus. Wolfsburg war da der Kreis in Niedersachsen, der erheblich steigende Zahlen hatte. Wir sind heute bei 236 Mannschaften und waren im Jahr zuvor nur knapp über der 200er-Marke. Wir wissen aber noch nicht, wie es nach Corona aussehen wird.

Befürchten Sie einen Mitglieder-Rückgang?

Ich glaube zwar nicht, dass sich Erwachsene abwenden, wenn sie schon lange Fußball gespielt haben. Aber bei jungen Menschen muss man sich diesbezüglich schon Gedanken machen. Die Versuchung, viele andere Dinge zu tun als sich zu bewegen, ist größer denn je. Besonders durch den virtuellen Bereich. Ich denke, dass das bei Jungs ausgeprägter sein dürfte als bei Mädchen. Das werden wir sehr genau beobachten müssen.

Der Amateurfußball muss aufgrund von Corona ruhen. Der Profifußball darf indes trotz nennenswerter Infektionszahlen in den Teams, der VfL Wolfsburg gehört sogar zu den am stärksten betroffenen Klubs in Deutschland, weitermachen. Wie bewerten Sie das?

Einige vertreten die Auffassung, der Profifußball sei ein eigener Wirtschaftszweig, in dem viel Geld umgesetzt werde und es um Arbeitsplätze gehe. Deshalb müsse man weitermachen. Es gibt aber auch die andere Sicht, die sagt, dass sie es nicht versteht, dass ausgerechnet die Profifußballer weitermachen dürfen. Ich persönlich finde, eine gute Ablenkung ist es in dieser Zeit auf jeden Fall, Profifußball im Fernsehen schauen zu können. Was aber irritierend ist, sind Szenen allerengster Umarmung nach Toren – Corona-Tests hin oder her. Ich stelle das DFL-Hygienekonzept nicht infrage. Aber Corona ist heimtückisch. Wir bekommen es nicht allein durch Beschlüsse in den Griff, sondern nur durch das Verhalten von Menschen.

Als wichtige Aufgaben der Zukunft nannten Sie zuletzt Themen wie Mädchen- und Frauenfußball, neue Spielformen in den unteren Jugendklassen, weitere Steigerung der Schiedsrichterzahlen, weiterer Ausbau der Digitalisierung und eFootball. Gibt es weitere?

Innovative Spielformen wollen wir auch stetig im Altherrenbereich etablieren. Die Altersstruktur ändert sich hier. Wer beispielsweise über 50 Jahre alt ist, möchte noch weiter Fußball spielen, aber vielleicht nicht mehr über das ganze Spielfeld oder mit anderen Rahmenbedingungen. Wir müssen hier durchgängig flexibel sein. Beim Punkt Ausbau der Digitalisierung ist mir wichtig zu sagen: Wir machen das, aber alles lässt sich nicht auf digitalem Wege klären. Manchmal braucht es das Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Ein großes Thema werden die Reformvorhaben in den Verbänden sein. Die werden auch intensiv von uns begleitet werden müssen. Ganz wichtig im Zusammenhang mit allen Themen ist mir zu sagen: Wir haben als Verband eine Dienstleister-Funktion für unsere Vereine zu erfüllen.

Eine Forderung haben Sie am Kreisfußballtag an den Bezirksverband Braunschweig gerichtet, dessen Beiratsmitglied sie auch sind. Der Bezirk soll künftig die Rekrutierung und Ausbildung von Schiedsrichtern unterstützen, die die Kreise zu stemmen haben. Die vorrangige Besetzung der Spiele im Bezirk, wie bisher üblich, dürfe nicht mehr zu Lasten der Kreise gehen. Was erwarten Sie konkret?

Wenn im Kreis die Vereine zusammen mit dem Schiedsrichter-Ausschuss etwas dafür tun, dass Schiedsrichter gewonnen werden, kann es nicht sein, dass die Mannschaften auf Kreisebene nicht in den Genuss einer Schiedsrichteransetzung kommen, weil zunächst durchgängig die höherklassigen Spiele im Bezirk zu besetzen sind. Das kann so weit gehen, dass man sich fragt: Müssen denn überall Gespanne eingesetzt werden? Die Mannschaften in den Kreisen dürfen nicht vorrangig die Leidtragenden eines Mangels an Schiedsrichtern sein. Diese Last muss besser verteilt werden. Der nächste Bezirksschiedsrichter-Ausschuss wird in jedem Fall eine Aufgabe bekommen müssen, hier Konzepte gemeinsam mit den Kreisschiedsrichter-Ausschüssen zu erarbeiten. Hierum habe ich auch schon gebeten. Unser Ziel muss es immer sein, dass spätestens im Frauen- und Herrenbereich jedes Fußballspiel – unabhängig von der Liga – besetzt werden kann.