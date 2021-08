WSV gegen Hehlingen: Dritter Vergleich in fünf Tagen

Während Hehlingen (rechts Tobias Kühne) und Wendschott (in Gelb Dennis Carusone) erneut aufeinander treffen, freuen sich Agostino Nicastro (kleine Bilder, oben) und Vincenzo Gaetani aufs Duell der „Kumpels“.

Wolfsburg. In der Fußball-Bezirksliga 1 C hat der TSV die schnelle Gelegenheit zur Revanche fürs Pokal-Aus. In Reislingen kommt es zum Duell zweier Freunde.