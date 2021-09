Der WSV Wendschott (gelbe Trikots) fuhr gegen den FC Türk Gücü Helmstedt den zweiten Sieg in Folge ein.

Wendschott. Mit dem zweiten Sieg in Serie hat sich der WSV Wendschott in der Fußball-Bezirksliga 1 C im Rennen zur Aufstiegsrunde zurückgemeldet.