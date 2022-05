6:1 – TSV Ehmen ballert sich an die Spitze

Spannung garantiert: In der Fußball-Kreisliga nutzte der TSV Ehmen das spielfreie Wochenende des bisherigen Tabellenführers SSV Vorsfelde II und zog dank des deutlichen 6:1 (4:0)-Erfolgs im Nachbarschaftsduell gegen die TSG Mörse II an den Eberstädtern vorbei. Alles deutet demnach auf einen Showdown in zwei Wochen hin, wenn beide Teams im direkten Duell aufeinandertreffen. Auch im Kampf um Platz 3 wird es durch den klaren 5:1 (1:1)-Sieg des TSV Wolfsburg beim TSV Heiligendorf noch einmal sehr eng.

Im Heiligendorfer Pappelpott bestätigten die Gäste ihre starke Form. Goalgetter Marco Raue eröffnete bereits nach einer guten Viertelstunde den Torreigen. Zwar gelang den Heiligendorfern im ersten Durchgang durch Routinier Andreas Wilhein noch der Ausgleich, aber das Remis zum Pausenpfiff war für die Gäste mehr als glücklich. In einer sehr fairen Partie untermauerte der TSV seinen Anspruch auf Platz 3. „Wir haben einen sehr guten Auftritt hingelegt“, freute sich TSV-Spielertrainer Manuel Krein.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Durch einen unnötigen Fehler kassierten die Gäste das 1:1, zum Seitenwechsel wechselte Krein dann vom Spielfeld zur Seitenlinie. „Danach lief es dann“, berichtete der Wolfsburger Coach mit einem Augenzwinkern. David Zimmermann sorgte schnell für das 2:1, ehe Friedrich Hillebrenner kurz vor dem Abpfiff für die Entscheidung sorgte. Bemerkenswert: Paul Krein setzte mit einem Fallrückzieher den Schlusspunkt. „Dabei habe ich ihn extra in der Abwehr eingesetzt“, schmunzelte Krein über den Auftritt seines etatmäßigen Angreifers.

Der TSV rückt nach dem Sieg bis auf zwei Zähler an die Heiligendorfer ran und wahrt sich die Chance auf Rang 3. „Wir haben dabei noch viele Chancen liegengelassen. Nach der Pause haben wir das Tempo erhöht, da konnte Heiligendorf dann final nicht mehr mithalten“, so Krein. Auch sein Gegenüber, Holger Grunewald, berichtete von einem verdienten Erfolg der Gäste. „Am Ende haben wir noch einmal alles versucht und alles nach vorne geschmissen. Aber der TSV hat es gut gemacht und war einfach stärker“, erkannte er die deutliche Niederlage an. Lob verteilten beide Verantwortlichen an den Unparteiischen Philipp Appel. „Er hat das Spiel souverän geleitet“, berichteten beide Trainer unisono.

Tore: 0:1, 1:3 Raue (18., 73..), 1:1 Wilhein (34.), 1:2 Zimmermann (50.), 1:3 Hillebrenner (85.), 1:4 Paul Krein (90.).

Außerdem spielten:

ESV Wolfsburg – FSG Neindorf/Almke 2:0 (2:0). Tore; 1:0, 2:0 Millemaci (16., 23.).

TSV Ehmen – TSG Mörse II 6:1 (4:0). Tore: 1:0, 5:0 Widdrat (8., 57.), 2:0, 3:0 Tastan (15., 22.), 4:0 Stumpp (40.), 5:1 Renelli (67.), 6:1 Sinze (83.).

sk

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de