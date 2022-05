Fußball Vorsfelde will Druck an Ehmen weitergeben

In der Pflicht: Mit einem Heimsieg gegen den TSV Sülfeld will der SSV Vorsfelde II (rechts) die Tabellenführung zurückerobern.

Wolfsburg. Nachholspiele in der Kreisliga: Mörse II empfängt am Mittwoch Almke/Neindorf, ehe Vorsfelde II mit einem Sieg gegen Sülfeld Platz 1 erobern will.