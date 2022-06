AKBC Wolfsburg holt drei Titel bei Verbandsmeisterschaften

Mit drei Titeln sind die Boxer des AKBC Wolfsburg von den Verbandsmeisterschaften in Celle zurückgekehrt. Naike Ulrich (U17 bis 54 Kilogramm), Issa Mayid (U17 bis 57 kg) und Nasridin Hassouni (Männer bis 63,5 kg) schnappten sich jeweils die Goldmedaille.

Vor allem Naike Ulrich hat in diesem Jahr nach ihrem deutlichen Punktsieg in Celle gegen Emma Loreen Muzaku (BSA Hannover) noch einiges vor. Die 16-Jährige, die im vergangenen Jahr mit Bronze bei der EM in Tiflis überrascht hatte, ist Anfang August zu einem Nationalmannschaftslehrgang in Kienbaum, im September in Gilwice (Polen) und nimmt vom 23. September bis 2. Oktober an den Europameisterschaften in Monza (Italien) teil.

Starke Auftritte der Boxer des AKBC Wolfsburg

Starke Auftritte legten in Celle auch Hassouni und Mayid hin. Hassouni besiegte Maxim Hof (BSA Hannover), obwohl er sich im Laufe des Kampfes einen Mittelhandbruch zuzog. Der verhindert allerdings Hassounis Start im Landesmeisterschafts-Halbfinale in Verden (26. Juni). Mayid setzte sich gegen Leon Ribel aus Fredenbeck ebenfalls nach Punkten durch. „Alle drei haben überzeugende Auftritte hingelegt“, lobte AKBC-Präsident Antonino Spatola. Tony Aldemir (U19 bis 57 kg) verlor sein Verbands-Finale gegen Kerem Yilmaz (Peine) nach Punkten. „Tony muss an seiner Deckung arbeiten“, befand Spatola, der allerdings eine knappe Niederlage gesehen habe.

Weiter geht’s für die AKBC-Boxer mit den Landesmeisterschaften (ab dem 26. Juni). Dort steigt unter anderem auch der Wolfsburger Vize-Weltmeister im Kickboxen, Viktor Fröhlich (Männer bis 86,5 kg), ein. Sein Ziel: Er will zu den deutschen Meisterschaften und sich dort auch eine Medaille sichern.

