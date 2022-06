Jugendfußball „Berlin-Flair in klein“ im Drömlingstadion in Vorsfelde

Über den Tag verteilt 500 Zuschauer waren es wohl, die beim SSV Vorsfelde anlässlich der Finalspiele im Jugendfußball-Bezirkspokal am Samstag im Drömlingstadion zu Gast gewesen sind. Vorsfeldes Jugendleiter Michael Mokry zeigte sich begeistert von diesem Tag.

„Es war eine tolle Veranstaltung. Wir haben viel Lob vom Bezirksverband bekommen. Offensichtlich haben wir die Messlatte für unsere Nachfolger ganz schön hochgelegt“, berichtete Mokry voller Stolz darüber, was die gesamte Jugendfußball-Abteilung des SSV auf die Beine gestellt hatte. Bezirkspokal-Endspiele der C-, B- und A-Junioren – bei so einer Großveranstaltung bei einem Wolfsburger Verein, da wird doch der NFV-Kreis Wolfsburg auch dabei gewesen sein, oder? Nein! „Der hat nur durch Abwesenheit geglänzt“, bedauerte Mokry. Der Vorsitzende Stefan Pinelli habe sich vorab entschuldigt. Aber der Rest des Kreisvorstands nahm die Einladung des SSV nicht wahr, wie Mokry kritisierte.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Göttinger Bengalos kommen nicht gut an beim Publikuum in Vorsfelde

Die Freude über den gelungenen Finaltag aber überwog deutlich im Drömlingstadion. „Die Atmosphäre war der absolute Wahnsinn. Es hat mega Spaß gemacht!“ Highlight sei für Mokry das Endspiel der B-Junioren zwischen dem SV Reislingen/Neuhaus und dem I. SC Göttingen 05 gewesen. „Das war ein richtig gutes Spiel, super spannend. Reislingen hat das toll gemacht gegen den Landesliga-Meister“, lobte Mokry. Dass die Göttinger Fans aber Bengalos anzündeten, das gefiel dem Vorsfelder ebenso wenig wie Reislingens Spartenleiter Patrick Gritzka.

Lob sprach der SSV-Jugendchef aber wiederum auch dem VfL Wolfsburg aus, der alle sechs Finalteilnehmer zum Bundesliga-Heimauftakt gegen Werder Bremen in die Volkswagen Arena eingeladen hat. „Das hat für riesige Freude bei den Mannschaften gesorgt.“

Freude kam natürlich auch bei den drei Siegerehrungen auf. Die fand allerdings nicht wie gewohnt auf dem Feld statt. Mokry: „Wir wollten ein wenig Berlin-Flair in klein schaffen.“ Deshalb wurde den Siegerteams der Pokal auf der Tribüne übergeben. So, wie es beim DFB-Pokal-Finale im Berliner Olympiastadion Usus ist.

Und so wie das große Finale in der Hauptstadt waren die Bezirkspokal-Finals in Vorsfelde auch ein „großes Familienfest“. Nur der NFV-Kreis Wolfsburg, der feierte leider nicht mit...

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de