Reislingen/Neuhaus verliert Finale im B-Jugend-Bezirkspokal

Die Kulisse im Vorsfelder Drömlingstadion war gut, „trotz der Hitze“, wie Patrick Gritzka anmerkte. Der Fußball-Spartenleiter des SV Reislingen/Neuhaus war dabei, als die B-Jugend der „Bötzelkicker“ im Endspiel um den Bezirkspokal auf den I. SC Göttingen 05 traf. Aufgrund der Leistung wurmte die knappe 1:2 (1:2)-Niederlage den Spartenleiter nicht, eine andere Sache aber dafür umso mehr.

Reislingen/Neuhaus brandgefährlich in der 2. Minute

Aber erstmal zum Sportlichen: Das Team von Reislingens Trainer-Duo Daniele Pravata und Jan Wolter kam gut in die Partie und hatte schon in der 2. Minute eine hundertprozentige Torchance zu verzeichnen. Auch in den folgenden Minuten blieb der SVR gefährlich. Die Tore indes machten die Göttinger (11., 20.). Hoffnung keimte aber noch einmal auf, als Bennet Koar in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs auf 1:2 verkürzte.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die „Bötzelkicker“ hielten gegen den künftigen Niedersachsenligisten aus Göttingen auch im zweiten Durchgang mit. Das 2:2 durch Paul Kuschel wurde aber zurückgepfiffen. Das Gespann hatte ein vermeintliches Foulspiel am Göttinger Torhüter ausgemacht. „Aber ich möchte den Schiedsrichtern gar keine Schuld geben. Wir haben die Chancen selber auf dem Fuß gehabt“, betonte Gritzka, der mit dem Auftritt des Nachwuchses aber sehr zufrieden war. „Es wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen, aber die Jungs haben sich sehr gut verkauft. Das war ein sehr gutes

B-Jugend-Spiel, in dem Göttingen in der Chancenverwertung den kleinen Tick besser war.“

Bengalos werden für den I. SC Göttingen Folgen haben

Überhaupt nicht einverstanden war Gritzka indes mit den Fans der Göttinger, die gleich zweimal schwarze und gelbe Bengalos abfackelten. „Sowas gehört da einfach nicht hin!“ Die Aktion wird wohl Folgen haben, denn Jens Schulze, der Vorsitzende des Bezirks-Jugendausschusses kündigte über die Stadionlautsprecher an, dass es eine Strafe für den I. SC Göttingen geben wird.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de