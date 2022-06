Historisch gut: Frauen des TV Jahn werden Dritte

Wolfsburg. Die Wolfsburgerinnen beenden die Saison mit einem 5:4-Erfolg in Uetersen. Coach Pesicka: „Die Heimreise aus Hamburg war eine einzige Party.“

Mit einem ganzen Katalog an Fragen waren die Tennisspielerinnen des TV Jahn Wolfsburg in die Nordliga-Saison gegangen. Spieltag für Spieltag beantworteten die Wolfsburgerinnen eine nach der anderen. Mit dem 5:4-Erfolg beim TV Uetersen gab der TV Jahn auch die Antwort auf die Frage, ob er Rang 3 halten und die Spielzeit so gut abschließen kann wie nie zuvor.

Die Eindrücke aus der Vorsaison waren noch präsent, als es im Mai losging. In vier Begegnungen hatte es für den TV Jahn im Nordliga-Sommer 2021 vier Niederlagen gegeben. Die Wolfsburgerinnen wurden Tabellenletzter. Das Ergebnis entmutigte die Wolfsburger Verantwortlichen jedoch nicht. Die Jahn-Macher zogen ihre Lehren. Für die Spielzeit 2022 verpflichteten die Wolfsburger mit Tereza Vajsejtlova und Patricie Kubikova gleich zwei Verstärkungen aus Tschechien.

Nach drei Siegen in Folge steht der Klassenerhalt des TV Jahn vorzeitig fest

Trotzdem war ungewiss, wie sich die Wolfsburgerinnen in der vierthöchsten deutschen Spielklasse schlagen würden. „Die Zusammenstellung des Teams war ein Experiment“, erklärte Jahn-Chefcoach Milan Pesicka. Dass die Sorge unbegründet war, wurde bereits in den ersten Wochen der Saison deutlich – trotz knapper Niederlagen gegen den späteren Vizemeister Club zur Vahr (4:5) und Meister Bremerhaven (3:6). Jahn ließ Siege gegen Gifhorn (6:3), Harvestehude (8:1) und den DTV Hannover II (8:1) folgen und hatte bereits vor dem letzten Spieltag den Nordliga-Verbleib sicher. Dank der Siegesserie winkte Rang 3 in der Endtabelle – ein historisch gutes Ergebnis für die Wolfsburgerinnen.

Was noch fehlte, war ein Sieg bei Schlusslicht TV Uetersen. Für den musste der TV Jahn aber hart arbeiten. Der Gastgeber wehrte sich, wollte den ersten Saisonsieg. Hinzu kam, dass den Wolfsburgerinnen mit Vajsejtlova eine Topspielerin fehlte. Martina Behnsen rückte für die Tschechin ins Team. Sie unterlag mit 4:6, 0:6. Jahns Nummer 1, Laura Pesickova, musste sich mit 0:6, 4:6 geschlagen geben. Emilie Gaus verlor mit 5:7 und 4:6.

Wolfsburgs Laura-Sophie Schomburg wehrt fünf Matchbälle ab und gewinnt noch

Für das 3:3 nach den Einzeln sorgten Laura-Sophie Schomburg (3:6, 7:6, 10:4), Patricie Kubikova (6:0, 6:1) und Lisa Alaimo (6:0, 6:0). „Der Dreisatz-Sieg von Laura-Sophie war der Schlüssel zum 5:4-Gesamterfolg. Sie hat fünf Matchbälle abgewehrt“, berichtete Pesicka. Die Entscheidung fiel in den Doppeln. Behnsen/Gaus verloren mit 5:7, 6:4, 9:11, konnten sich aber auf ihre Teamkolleginnen verlassen: Pesic­kova/Kubikova (6:2, 6:2) sowie Schomburg/Alaimo (6:0, 6:0) machten den Sieg und Rang 3 perfekt. Pesicka: „Die Heimreise aus Hamburg war eine einzige Party.“

kis

