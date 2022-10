„20 Chancen“, doch kein Tor für Barnstorf

Sechs Punkte wollten sie holen – sechs Punkte holten die Bezirksliga-Fußballer des VfB Fallersleben auch am Doppelspieltag. Doch es war nur die Ausbeute, mit der Trainer Lars Ebeling letztlich zufrieden war. Jeweils einen Sieg und eine Niederlage gab es indes für den SSV Vorsfelde II und den SV Barnstorf, der in Gifhorn Chancenwucher betrieb.

SSV Vorsfelde II – Lupo Martini Wolfsburg II 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Antonio (34.). Gelb-Rot: Rezic (89., Lupo II).

Vorsfeldes Coach Leon Schröder freute sich über „die Reaktion auf Samstag“, auf das enttäuschende 0:3 in Brome. „Da hatten wir zwar 90 Prozent Ballbesitz. Doch Brome hat mit einer Fünferkette kompakt verteidigt und war wahnsinnig effizient. Drei Aktionen aufs Tor – drei Tore“, berichtete der SSV-Trainer, der gegen Lupo ein „sehr ausgeglichenes Spiel“ sah. Nach einem schönen Konter ging seine Elf in Hälfte 1 in Führung und brachte diesen Vorsprung letztlich auch über die Runden. „Lupo hat in den letzten 20 Minuten aber gedrückt ohne Ende“, meinte Schröder.

VfB Fallersleben – FC Schunter 3:2 (1:1). Tore: 1:0 Pollak (23.), 1:1, 1:2 Claus (39., 52.), 2:2 Messina (82.), 3:2 Bauer (90.+1). Gelb-Rot: Winter (46., FC), H. Gerhardt (83., FC).

„Wir haben die Ausbeute geholt, die wir holen wollten. Aber wir haben einfach in beiden Spielen nicht gut gespielt“, fasste VfB-Trainer Lars Ebeling das 2:1 am Samstag in Wilsche und den 3:2-Erfolg am Montag gegen Schunter zusammen. Seine Elf hatte gegen den FC zwar viel Ballbesitz, kam gegen die tiefstehenden Gäste aber nur zu wenigen Chancen. Erst mit den Einwechslungen von Oliver Mundry und Siegtorschütze Fabian Bauer wurde das Offensivspiel des VfB in Überzahl schwungvoller.

SV Gifhorn – SV Barnstorf 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Bartolen (86.).

„Bitter! Bitterer kann man nicht verlieren“: Mit diesen Worten fasste Barnstorfs Coach Vincenzo Gaetani die einseitigen 90 Minuten auf der Eyßelheide zusammen. „Wir haben wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht, uns 20 Chancen erarbeitet und uns nur einen Fehler erlaubt“, betonte der SVB-Trainer, der mit der „fehlenden Cleverness“ im Abschluss haderte. „Diese Niederlage müssen wir uns deshalb selbst ankreiden und unsere Lehren daraus ziehen.“

Am Samstag hatten die Barnstorfer durch den Last-Minute-Treffer von Karim Benaissa dagegen noch knapp mit 2:1 beim 1. FC Wolfsburg gewonnen.

