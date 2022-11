Hehlingen siegt und macht den nächsten Schritt

Der Mittwochabend hielt in der Fußball-Bezirksliga zwei Wolfsburger Duelle bereit – und beide endeten mit einem Heimsieg. Der TSV Hehlingen schlug den WSV Wendschott, Lupo Martini II trotz Unterzahl den SV Barnstorf.

TSV Hehlingen – WSV Wendschott. Tore: 1:0 Reichard (40.), 2:0 Pörner (87.), 3:0 Saß (86.), 4:0 Tersch (90.).

Nach rund 180 Sekunden hatte Finn Schubert die Hehlinger Führung bereits auf dem Fuß, er scheiterte im Eins-gegen-Eins aber an Sven Sehm im Tor der Gäste. Kurz vor der Pause machte es Fidelio-Luc Reichard besser und erzielte das 1:0. „Wendschott hat tief gestanden und viel mit langen Bällen operiert. Wir hatten auch in der ersten Halbzeit schon genügend Chancen“, beschrieb TSV-Trainer Sven Schubert.

Nach etwas mehr als einer Stunde stellte Maik Pörner auf 2:0, Florian Saß und Antek Tersch trafen ebenfalls. „Das Entscheidende war, dass wir die taktischen Vorgaben zu 100 Prozent umgesetzt haben. Die Jungs haben in ihrer Entwicklung den nächsten Schritt gemacht“, sagte Schubert zufrieden.

Lupo Martini Wolfsburg II – SV Barnstorf. Tor: 1:0 de Gaetani (90.+2). Gelb-Rot: Schettino (61., Lupo II).

Es sei ein „typisches Unentschieden-Spiel“ gewesen, fand Lupos Trainer Lennart Gut­sche. „Beide hatten gute Chancen. Die Partie hat sich nach dem Platzverweis gegen uns nicht verändert, wir haben normal weitergespielt“, fügte Gutsche an.

In den Schlussminuten rannten die Gäste an und wollten in Überzahl den Sieg erzwingen, die Barnstorfer mussten allerdings eine kalte Dusche hinnehmen. Simone de Gaetani vollendete einen Lupo-Konter zum Siegtreffer. „Wir haben mehr gemacht, den Sieg mehr gewollt. Deshalb ist der auch verdient“, sagte Gutsche, der betonte: „Das Schiedsrichtergespann war das Beste, das ich in zwei Jahren Bezirksliga gesehen habe.“

