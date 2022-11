Lupo Martini Wolfsburg lässt nichts anbrennen

Man hat den Spitzenreiter der Fußball-Oberliga in dieser Spielzeit sicherlich schon souveräner und auch stärker gesehen. Doch das spielt am Ende keine Rolle, denn Lupo Martini Wolfsburg gewann sein Heimspiel gegen den Rotenburger SV dennoch ungefährdet mit 3:1 (2:0).

Man ist immer nur so gut, wie es der Gegner zulässt, heißt es unter Fußballern. Und Lupo hat am Sonntag gegen einen „guten Gegner mit guter Struktur“ gespielt, wie Lupo-Coach Giampiero Buonocore nach dem Abpfiff lobte. „Rotenburg gehört spielerisch zu den stärkeren Teams in der Liga. Man darf sich nicht vom Tabellenplatz blenden lassen“, führte der Coach aus. Buonocore musste übrigens schon vor dem Anpfiff gegen den nun Tabellen-16. die erste Auswechslung vorzunehmen: David Chamorro bekam beim Aufwärmen Knieprobleme. Für ihn rückte Maurizio Grimaldi in die Startelf. Ein Wechsel, der sich aber auszahlen sollte.

Nachdem Lupo in der Anfangsphase zwei Mal durchatmen musste, weil die Gäste gute Gelegenheiten ungenutzt ließen, schlug der Spitzenreiter in der 18. Minute eiskalt zu. Rocco Tuccio brachte seine Elf in Front. Und dann kam der große Auftritt von Grimaldi.

Grimaldi sorgt für die Vorarbeit zum 1:0 für Lupo Martini Wolfsburg

Von Dennis Dubiel auf rechts auf die Reise geschickt, setzte sich der pfeilschnelle Flügelflitzer robust gegen seinen Gegenspieler durch und bediente daraufhin von der Grundlinie aus Tuccio im Rückraum, dessen Schussversuch zum Pass wurde. Mittelstürmer Timon Hallmann nahm diese Vorlage dankend an (36.). Ein hervorragend herausgespieltes Tor, das mindestens zur Hälfte dem jungen Grimaldi gutzuschreiben ist. Mit der 2:0-Führung ging es in die Pause. Die zweite Hälfte gehörte anfangs eindeutig den Hausherren. Rotenburg wurde in die Defensive gedrängt. Der Druck wurde so groß, dass sich der bereits verwarnte Tobiashauke Kirschke in der 63. Minute nur mit einem taktischen Foul zu helfen wusste. Gelb-Rot, die logische Konsequenz.

Nach dem 3:0 wird bei Lupo durchgewechselt

Das nächste Lupo-Tor war danach eigentlich nur noch eine Frage der Zeit und fiel dann auch schon zwei Minuten später. Nach einem Bilderbuch-Konter traf der gut aufgelegte Can Degirmenci zum 3:0 (65.). Die komfortable Führung nutzte Buonocore, um durchzuwechseln und allen einsatzfähigen Akteuren Spielzeit zu gönnen. „Leider haben wir danach ein wenig die Struktur verloren.“ Das Gegentor in Überzahl (85.) ärgerte den Trainer dementsprechend. „Wir haben aber dennoch ein sehr gutes Spiel gemacht.“

Lupo: Sauß – Schlothauer, Redemann (46. Ebot-Etchi), Dubiel, Erdmann – Tortora – Grimaldi (66. Rizzo), Safronow, Tuccio (78. Bente), Degirmenci (72. Cimino) – Hallmann (87. Wöhner).

Tore: 1:0 Tuccio (18.), 2:0 Hallmann (36.), 3:0 Degirmenci (66.), 3:1 Bossert (85.).

Gelb-Rot: Kirschke (63./RSV)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de