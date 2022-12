TSV Hehlingen will aus dem Abwärtsstrudel raus

Während Hehlingen (in Schwarz) auf Mörse trifft, ist Lupo Martini II in Hillerse (rote Trikots) zu Gast.

In der Fußball-Bezirksliga stehen die letzten Spiele des Jahres auf dem Programm ehe es für die Akteure in die Winterpause geht. Für die Zweitvertretung von Lupo Martini Wolfsburg geht es zu Liga-Primus TSV Hillerse, der TSV Hehlingen empfängt den Vorletzten TSG Mörse. Außerdem hat der SV Barnstorf das wiedererstarkte Kellerkind MTV Isenbüttel zu Gast.

TSV Hehlingen – TSG Mörse (So., 14 Uhr). Es war ein Monat zum Vergessen für den TSV, denn im November kassierte die Mannschaft von Trainer Sven Schubert gleich drei Pleiten in Folge. Zuletzt setzte es eine empfindliche 1:2-Heimniederlage gegen den abstiegsbedrohten MTV Isenbüttel. Wenig verwunderlich also, dass die Stimmung im TSV-Lager nicht die beste ist. „Die letzten Spiele haben wir häufig sehr unglücklich agiert“, hadert Schubert, der trotz der derzeit angespannten sportlichen Situation eine klare Forderung an seine Spieler hat: „Wir brauchen gar nicht drumherum zu reden, denn am Sonntag müssen drei Punkte her!“ Noch prekärer ist die Tabellenkonstellation beim kommenden Gegner aus Mörse. Nachdem das Team von Trainer Thomas Orth das wichtige Kellerduell in Isenbüttel (1:4) verloren hat, beträgt der Rückstand aufs rettende Ufer mittlerweile zehn Zähler. Orth, der weiterhin nur einen dezimierten Kader zur Verfügung hat, gibt sich jedoch weiter kämpferisch: „Es liegt an uns, in jedem Spiel das Beste herauszuholen.“

TSV Hillerse – Lupo Martini Wolfsburg II (So., 14 Uhr). Der Tabellenführer trifft auf den Dritten – von einem Spitzenspiel möchte Lupo-Trainer Lennart Gutsche allerdings nicht sprechen. „Uns trennen zwölf Punkte, deshalb halte ich nichts von solchen Begriffen“, erklärt der Coach. Ihm ist bewusst, dass seinen Jungs ein hartes Spiel bevorstehen wird. „Hillerse macht es richtig gut, Kompliment dafür. In der Offensive ist das Team gut besetzt, und hinten steht es sicher.“ Dennoch ist er davon überzeugt, dass seine Elf die Qualität hat, um etwas Zählbares mitzunehmen. „Wenn wir an unsere Leistungsgrenze gehen, und auch nur dann, können wir einen oder möglicherweise sogar drei Punkte mitnehmen.“

SV Barnstorf – MTV Isenbüttel (So., 14 Uhr). Bei einem Blick auf die Tabelle dürfte die Favoritenfrage schnell geklärt sein. Doch Barnstorf muss vor den Gästen gewarnt sein. Denn der Landesliga-Absteiger befindet sich seit seinem Trainerwechsel auf einem aufsteigendem Ast, holte sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen.

VfR Wilsche-Neubokel – SV Reislingen-Neuhaus (So., 14 Uhr). Die vorigen Wochen liefen beim SV durchwachsen. Von den vergangenen acht Partien konnte die Elf um Spielertrainer Giuseppe Marchese lediglich eine gewinnen. Dadurch stürzte sein Team vom dritten auf den achten Rang ab. Ähnlich sieht die Situation beim VfR Wilsche aus, der sich nach einem gelungenen Start nur noch auf Platz 12 wiederfindet.

juv/wit

