Hehlingen feiert Heimsieg in Mörse

Der TSV Hehlingen hat sich in der Fußball-Bezirksliga mit einem 9:1 (1:1)-Kantersieg gegen die TSG Mörse noch mit einem versöhnlichen Jahresabschluss vor der Winterpause beschenkt. Kurios: Für die Hehlinger war es ein Heimsieg in Mörse ...

„Wir wollten dieses Spiel unbedingt angehen lassen und sind deshalb auf Nummer sicher gegangen“, erklärte TSV-Trainer Sven Schubert, warum das Spiel auf dem Mörser Kunstrasen ausgetragen wurde. Die Spielortverlegung sorgte indes für einige Irritationen und für einen verspäteten Anpfiff, denn die Teams standen an der städtischen Sportanlage vor verschlossenen Toren. Toni Renelli, Trainer des Kreisligisten TSV Ehmen, half aus der Patsche und brachte schnell den Schlüssel ins benachbarte Mörse, so dass die Partie doch noch angepfiffen werden konnte.

So viel zum Vorgeplänkel, nun zum Sportlichen: Hehlingen hatte in der ersten Hälfte alles im Griff. „Wir hätten noch ein zweites oder drittes Tor machen müssen“, erklärte Schubert. Stattdessen aber glich Mörse nach einer Standardsituation aus. „Da war ich ein wenig geschockt, muss ich ehrlich sagen“, gestand Schubert, der in der Pause mit drei Auswechslungen der Mannschaft ein klares Zeichen gab, was er in Durchgang 2 sehen wollte. Schubert schmunzelnd: „Das scheint gewirkt zu haben...“

Und wie das gewirkt hat. Hehlingen spielte sich in einen Rausch, und spätestens nach 3:1 für den TSV war die Moral der Gäste auf heimischer Anlage gebrochen. Am Ende der unterhaltsamen zweiten Hälfte stand es 9:1 für die Hehlinger. „Wir hatten davor dreimal in Folge verloren. Das konnten wir so nicht stehen lassen vor der Pause“, so Schubert, dessen Auftrag von der Mannschaft ausgeführt wurde: ein Sieg und somit noch einmal ein Erfolgserlebnis vor dem Weihnachtsfest und der Winterpause.

mth

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de