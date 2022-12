Die VfL-U17 bekommt vielleicht schon den ersten Matchball

Wolfsburg. Die B-Junioren-Fußballer des VfL Wolfsburg stehen in der Bundesliga Nord/Nordost kurz vor dem Gewinn der Staffelmeisterschaft.

Foto: VfL Wolfsburg / oh

Die U17 des VfL Wolfsburg könnte am Samstag (13 Uhr) die Staffelmeisterschaft in der Fußball-Bundesliga Nord/Nordost der B-Junioren schon klarmachen. Bei einem Sieg im AOK-Stadion über den 1. FC Magdeburg und etwas Schützenhilfe wären die Grün-Weißen nicht mehr einzuholen.

Zur Ausgangslage: In dieser Spielzeit findet nur eine Einfach-Runde statt, in der es nur ein Spiel gegen jeden Gegner gibt. Der VfL steht nach zwölf von 16 Spielen mit 33 Punkten an der Spitze und hat bei vier verbleibenden Partien acht Punkte Vorsprung auf den ärgsten Verfolger, RB Leipzig. Sollten die Wolfsburger gewinnen und Leipzig gleichzeitig gegen Jena höchstens unentschieden spielen, ist den Grün-Weißen Platz 1 sicher.

Von den aktuellen Rechenspielen zeigt sich VfL-Trainer Dennis da Silva Felix unbeeindruckt: „Sie sind uns erst mal egal. Für uns gilt: Holen wir zwei Siege aus den letzten vier Spielen, sind wir durch.“ Der volle Fokus ist aufs Spiel gegen Magdeburg gerichtet. Die Gäste stecken als Zehnter mitten im Kampf um den Klassenerhalt, wollen ihren minimalen Vorsprung auf die bei Platz 12 beginnenden Abstiegsränge wahren. „Magdeburg ist gut strukturiert, ein extrem unangenehmer Gegner und hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Wir sind gewarnt.“ Zum Vergleich: Der VfL feierte elf Siege in Serie, der zwölfte Sieg könnte ein besonderer sein.

ol

