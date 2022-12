VfL-Torschützinnen unter sich: Sveindis Jonsdottir (links, mit Ewa Pajor) nach ihrem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 in der Champions League gegen die AS Rom.

Wolfsburg. Der VfL feiert in einem tollen Champions-League-Spiel einen etwas zu deutlichen Erfolg gegen den ärgsten Rivalen in Gruppe B, die AS Rom.