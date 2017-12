VfL: Das wünscht sich Sportdirektor Rebbe für 2018

Wolfsburg Kurz vor Weihnachten musste Olaf Rebbe noch einmal an den Verhandlungstisch, weil Mario Gomez zurück zum VfB Stuttgart wollte. Die Feiertage konnte der Sportdirektor des VfL Wolfsburg im Kreise der Familie verbringen, allerdings stets mit einem Auge auf und einem Ohr am Handy. So richtig Urlaub,...