Trainer Schmidt sucht nicht mehr nach neuem Stürmer

Wolfsburg Obwohl Mario Gomez gegangen ist und es in Wolfsburg in Sachen Sturm kriselt, will der VfL-Trainer bis Ende Januar keinen neuen Angreifer verpflichten.

Den Eindruck des Schönredens wird man derzeit wieder nur schwer los beim VfL Wolfsburg. Trainer Martin Schmidt wurde nach dem erschreckend schwachen und vor allem harmlosen Auftritt beim 1:3 (0:2) am Samstag gegen Eintracht Frankfurt kurzzeitig sogar richtig grantig. Den durchaus naheliegenden Vorwurf der - erneuten - Stagnation beim VfL wollte der Coach so gar nicht gelten lassen. „Es war seit fünf Monaten die erste Niederlage daheim, dafür müssen wir uns nicht schämen“, polterte Schmidt.

Der Schweizer verwies auf die Heimspiele zuvor - alle noch im alten Jahr. „Wir sind solider geworden“, sagte Schmidt trotzig: „Von den letzten drei Spielen haben wir zwei gewonnen und eins unentschieden gespielt gegen Leipzig. Da waren so Gegner wie Gladbach dabei. Also denke ich schon, dass wir von einer Entwicklung reden konnten und reden durften. Dass es Rückschläge geben wird mit diesem jungen Team, war klar.“ Was Schmidt aussparte, waren zum einen die anderen Spiele, die dreimonatige Sieglos-Serie bis Ende November und die negative Entwicklung über den Jahreswechsel bis zum Start der Rückserie.

Seit fünf Spielen ist der VfL inzwischen bereits wieder sieglos in der Liga, dabei gab es die schlimmen Auftritte beim 0:1 Ende Dezember beim damals noch abgeschlagenen 1. FC Köln und nun gegen Frankfurt. „Wir sollten uns dessen schon bewusst sein, in welcher Situation wir stecken. Wir sollten jetzt Vollgas geben“, mahnte Wolfsburgs einziger Torschütze am Samstag, Maximilian Arnold (66. Minute) und Schmidt erkannte immerhin: „Jetzt brauchen wir einen großen Schritt nach vorne.“ Vor Jahresfrist stand der VfL nach dem 19. Spieltag ähnlich schlecht da: Vier Punkte hatte der VW-Club damals Vorsprung auf die direkten Abstiegsränge, aktuell sind es fünf.

Bei Nachfragen zu möglichen Parallelen zur Vorsaison, als der VfL sich erst in der Relegation gegen den Nachbarn Braunschweig zum Klassenverbleib zitterte, reagieren Sportchef Olaf Rebbe und Coach Schmidt gleichermaßen fassungslos. Der Club sei nun wesentlich gefestigter und spielerisch besser, erwidern beide dann sinngemäß. Wer das Spiel gegen Frankfurt gesehen hat, darf daran zweifeln.

„Ein gebrauchter Tag“, stöhnte Schmidt, mehr nicht. In Hannover am kommenden Sonntag muss nun halt ein Dreier her, so einfach ist das. „Im Hannover-Spiel muss nach dem Unentschieden und der Niederlage heute eine Reaktion kommen und natürlich ein Sieg her“, sagte Schmidt. Wie die dafür notwendigen Tore fallen sollen, verriet der Trainer nicht. In den abgelaufenen fünf sieglosen Spielen schoss Wolfsburg nur zwei Törchen - ein Foulelfmeter und ein direkt verwandelter Freistoß. „Wir haben volles Vertrauen in unsere Stürmer“, sagte Schmidt und wenig später: „Wir haben gute Stürmer.“

Ein Torjäger nach dem Abgang von Nationalstürmer Mario Gomez nach Stuttgart soll bis zum Ende der Transferfrist nicht mehr kommen. „Uns hat nur der Mario verlassen, der in der Hinserie ein Tor geschossen hat. Es ist also nicht so, dass wir zehn Tore verloren haben und nun keinen mehr hier haben“, sagte Schmidt und meinte in Bezug auf die noch vorhandenen Angreifer: „Diese Stürmer haben zuvor auch schon Tore erzielt.“ Tatsächlich traf davon aber nur Divock Origi bislang in dieser Saison - ganze vier mal.

Schmidt will das Problem mit „mehr Körperlichkeit“ und mehr Kreativität lösen. Der am Knie verletzte Daniel Didavi fehlte am Samstag deutlich. „Ich bin davon überzeugt, dass wir auch von Didavi hinter den Spitzen profitieren werden, wenn er wieder fit ist“, sagte Schmidt. Nur ob der Mittelfeldspieler in Hannover schon wieder spielen kann, ist unklar. Zudem müssen Landry Dimata nach dessen laut Schmidt „unnötiger“ Gelb-Roten Karte gegen Frankfurt und der gelb-gesperrte Josuha Guilavogui bei 96 ersetzt werden. „Das ist nicht einfach zu kompensieren“, sagte Schmidt.