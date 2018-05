VfL: Kurz-Trainingslager in Teistungen

Wolfsburg Für die Profis des VfL Wolfsburg beginnt die Reise zum Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag bei RB Leipzig bereits am Mittwoch. Die Grün-Weißen werden vor dem wichtigen Spiel ein Kurz-Trainingslager in Teistungen in der Nähe von Duderstadt im Landkreis Göttingen beziehen.

Bruno Labbadia, der Trainer der abstiegsbedrohten Wolfsburger, hat mit diesem Mittel bereits gute Erfahrungen gemacht. Vor dem Abstiegsfinale 2015 bezog der 52-Jährige mit dem Hamburger SV ebenfalls ein Kurz-Trainingslager. Am Ende schafften die Hanseaten in einem dramatischen Endspurt noch die Rettung. Diese Hoffnung hat Labbadia auch diesmal mit dem VfL. Nach dem 1:3 am Samstag im Heimspiel gegen den HSV stehen die Grün-Weißen auf Relegationsplatz 16. Bei einer Niederlage in Leipzig und einem gleichzeitigen Hamburger Sieg in Frankfurt würden sie einen Spieltag vor dem Ende auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen. Das will Labbadia mit der Fahrt nach Teistungen unbedingt verhindern.