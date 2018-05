Wolfsburg ohne Didavi und Camacho gegen Köln

Wolfsburg Der VfL Wolfsburg muss im entscheidenden Spiel um den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga gegen Köln auf Daniel Didavi und Ignacio Camacho verzichten. Beide Stammspieler schafften es für den letzten Saisonspieltag nicht in den Kader des Tabellen-16. Didavi, mit neun Treffern der erfolgreichste VfL-Torschütze in dieser Saison, leidet unter Achillessehnenproblemen. Camacho fällt bereits seit April mit einem Muskelfaserriss aus, hatte es Ende der Woche aber noch einmal im Training versucht. Wolfsburg benötigt gegen Köln mindestens einen Punkt, um zumindest die Relegationsspiele zu verhindern. dpa

