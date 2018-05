Das muss Schmadtke anpacken

Geschafft: Der Totalschaden ist abgewendet, der VfL Wolfsburg spielt dank der überstandenen Relegation gegen Holstein Kiel auch in der nächsten Saison in der Bundesliga. Dennoch steht ein Umbau an. Den wird Jörg Schmadtke leiten, seine Anstellung als neuer Sport-Geschäftsführer soll in dieser Woche...