Schlager geht erste Schritte im Dress des VfL Wolfsburg

Seite an Seite betraten Josip Brekalo und Xaver Schlager gestern Vormittag den Trainingsplatz des VfL Wolfsburg. Der eine, Brekalo, will den Fußball-Bundesligisten verlassen. Der andere, Schlager, absolvierte seine ersten Schritte in der Kluft seines neuen Arbeitgebers. Jörg Schmadtke hatte sich...