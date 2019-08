Wolfsburgs Wiedersehen mit dem Berliner Schlitzohr

Es war eine kuriose Szene, die wahlweise für Diskussionen, Belustigung und Kopfschütteln sorgte. Und wenn der VfL Wolfsburg am Sonntagabend ab 18 Uhr bei Hertha BSC in Berlin antritt, wird sich der eine oder andere sicher an das Geschehene zurückerinnern. Denn als beide Klubs in der Hinrunde der...