1:1 – VfL verpasst die Tabellenführung

r VfL Wolfsburg hat den Sprung an die Spitze der Bundesliga-Tabelle verpasst: Beim 1:1 (1:1) in Düsseldorf traf Wout Weghorst für das Team von Trainer Oliver Glasner (29. Minute). Niko Gießelmann hatte Fortuna in Minute 17 vor 36.758 Zuschauern in Führung gebracht.Gleich vier Veränderungen gab es...