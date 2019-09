VfL Wolfsburg: Joao Victor ist Opfer des Leistungsprinzips

Es ist ein bisschen ruhiger geworden um Joao Victor. Die Einsatzzeiten des 25 Jahren alten Brasilianers, der im Sommer vom Linzer ASK zum VfL Wolfsburg gekommen war, gingen sukzessive zurück. Stand der Angreifer im DFB-Pokal in Halle (5:3 nach Verlängerung) und in der Bundesliga gegen Köln (2:1)...