Die Adduktoren: Der VfL Wolfsburg zittert um Mehmedi

Der VfL Wolfsburg zittert um Admir Mehmedi. Der 28 Jahre alte Angreifer musste die Trainingseinheit am Dienstagvormittag mit muskulären Problemen in den Adduktoren abbrechen. Ob er am Donnerstag in der Europa League bei der AS Saint-Étienne spielen kann, ist noch offen. Mehmedis Ausfall würde...