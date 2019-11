0:3 beim BVB: Den VfL hat’s jetzt auch in der Liga erwischt

Jetzt hat’s den VfL auch in der Fußball-Bundesliga erwischt. Nachdem es am Mittwoch im DFB-Pokal das bittere 1:6 gegen RB Leipzig gesetzt hatte, verlor Trainer Oliver Glasner am Samstagnachmittag mit seinen Wolfsburgern vor 80.200 Zuschauern im Signal-Iduna Park bei Borussia Dortmund mit 0:3...