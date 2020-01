VfL Wolfsburg verliert in letzter Minute gegen Hertha BSC

Der VfL Wolfsburg hat gegen Jürgen Klinsmanns Hertha BSC eine empfindliche Last-Minute-Niederlage kassiert. Dodi Lukebakio köpfte die Berliner am Samstag in der 90. Minute zum 2:1-Sieg, zuvor hatten Admir Mehmedi (68. Minute) und Jordan Torunarigha (74.) getroffen. Die Wolfsburger kommen in der...